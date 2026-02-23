Afinia denuncia retención de brigada técnica en Bocachica y pide diálogo para garantizar seguridad

3 billones de pesos es la inversión de Afinia para que la energía de del Caribe sea más segura y confiable

Afinia informa a la opinión pública que, mientras una brigada técnica del contratista FSCR atendía PQR registradas por usuarios en la comunidad de Bocachica, corregimiento de Tierra Bomba (Cartagena), se presentó una situación de retención por parte de miembros de la comunidad.

De acuerdo con la información reportada, cinco colaboradores fueron retenidos en el lugar y no se les ha permitido retirarse, condicionando su salida a la solución de un requerimiento relacionado con un transformador del sector.

Ante esta situación, la compañía activó de inmediato sus protocolos internos y solicitó el acompañamiento de la Policía Nacional, que adelanta acciones de mediación con líderes de la comunidad para garantizar la integridad del personal y propiciar una salida dialogada.

Es importante señalar que el sector registra una deuda acumulada superior a $686 millones, lo que impacta la sostenibilidad del servicio y limita la ejecución de inversiones en infraestructura eléctrica necesarias para mejorar la calidad del suministro.En lo que va del año 2026, se han presentado tres casos de retención de brigadas técnicas: dos en el departamento del Cesar y el ocurrido hoy en el departamento de Bolívar.

Estas situaciones representan un riesgo para la seguridad del personal y afectan el desarrollo normal de las labores operativas en el territorio.Afinia rechaza cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad de sus colaboradores y aliados, y reitera que el diálogo respetuoso y los canales institucionales son el único camino para construir soluciones sostenibles.

La compañía mantiene su disposición permanente para trabajar de manera articulada con la comunidad y las autoridades, con el fin de avanzar en alternativas que permitan garantizar la prestación del servicio eléctrico bajo condiciones de legalidad, corresponsabilidad y seguridad.