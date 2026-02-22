Policía capturó a dos presuntos traficantes de especies silvestres en zona rural de El Carmen

La Policía Nacional, en desarrollo de los diferentes planes para evitar delitos, la patrulla de vigilancia logró la captura en flagrancia de dos sujetos por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, en hechos registrados sobre la Troncal de Occidente, salida al corregimiento de El Salado, jurisdicción de El Carmen de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante actividades de patrullaje, los uniformados observaron a dos ciudadanos que, al notar la presencia policial, adoptaron una actitud sospechosa. Al verificar un costal y una canastilla que portaban, se hallaron nueve tortugas de patas rojas, cuyo nombre científico es Chelonoidis carbonarius, especies silvestres que estaban siendo transportadas de manera ilegal, con un valor comercial estimado de 5.000.000 de pesos.

De inmediato se realizó la incautación y recuperación de los animales, así como la captura de los dos sujetos de 35 y 20 años de edad.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un Juez de la República en las próximas horas definirá su situación judicial.

El señor coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó que la institución continuará adelantando operativos para proteger la fauna silvestre y combatir los delitos ambientales que afectan la biodiversidad del departamento.