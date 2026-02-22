Petro le responde a Cabal: “El genocidio es la peor corrupción de cualquier Gobierno”

Política

El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que la senadora María Fernanda Cabal apoyó a un Gobierno genocida e indicó que esa es la peor corrupción que se puede vivir.

De esta manera, el jefe de Estado le respondió a la congresista, luego de que ella asegurara que el precandidato presidencial Iván Cepeda apoyó a su gobierno, al que calificó como el “más corrupto de la historia de Colombia”.

“El Gobierno más corrupto de la historia es el que vieron los ciudadanos de Colombia matar a su propio pueblo. El genocidio es la peor corrupción de cualquier Gobierno, y varios gobiernos de Colombia, entre ellos el que apoyó María Fernanda Cabal, fueron genocidas”, escribió Petro en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en la madrugada de este domingo, 22 de febrero.

“No soy adicto al poder ni al dinero”: Petro

El primer mandatario de los colombianos aseguró que no se irá de la Casa de Nariño con los bolsillos llenos con el dinero de los colombianos, sino que saldrá el próximo 7 de agosto tranquilo y, seguramente, con deudas, porque indicó que no tiene cuentas bancarias en el exterior.

“Yo me retiro tranquilo del poder, que no me gusta; no soy adicto al poder ni al dinero. No me llevo un peso del erario de los colombianos, ya ni cuenta bancaria normal tengo. No tengo haciendas ni cuentas en el exterior, como certificarán los investigadores internacionales que me pusieron; no tengo carro y mi casa quizás la venda para hacer otra; todavía le debo al banco”, señaló.

También escribió que “Dios proveerá, dice la Biblia, y yo digo que el techo es el cielo y el piso toda la tierra del planeta (...)”.

¿Qué dijo María Fernanda Cabal?

La senadora Cabal publicó en su cuenta de X, un mensaje en el que se refiere a la corrupción en el Gobierno de Petro y al respaldo que ha tenido del senador y actual precandidato presidencial, Iván Cepeda.

“Cepeda fue apoyo de Petro, el gobierno más corrupto de la historia de Colombia. Ahora aparece como si fuera verdad que perseguirá la corrupción. Sí así lo hiciera los primeros que irían presos serían sus camaradas en el actual gobierno”, publicó.