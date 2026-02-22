Hombre es capturado en Bogotá con cocina portátil para la fabricación de estupefacientes

La Policía de Bogotá capturó a un hombre de 46 años por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, en la localidad de Tunjuelito.

Durante el registro, dentro de una maleta se encontró un arma de fuego con 124 cartuchos, más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína y 12 gramos de ácido para elaborar tusi; Así como tambien una estufa eléctrica y una licuadora, elementos que, al parecer, eran utilizados para el procesamiento de sustancias ilícitas.

El capturado y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento. La persona contaba con antecedentes judiciales por este mismo delito.