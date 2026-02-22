Hable con elPrograma

22 feb 2026 Actualizado 18:15

Tunja

El Ejército fundirá más de 100 toneladas de armas en la planta de Diaco en Tuta, Boyacá

El evento tendrá lugar el 23 de febrero en la planta de Diaco, con la participación de altos mandos del Ejército Nacional y directivos de la compañía.

Las 100 toneladas de material bélico fuera de servicio serán transformadas en acero sostenible.

Tunja

Tuta

El Ejército Nacional de Colombia y la empresa Diaco S.A. anunciaron que este 23 de febrero realizarán la entrega y fundición de 100 toneladas de material bélico fuera de servicio, que será transformado en acero sostenible para aportar al desarrollo productivo del país. La jornada se llevará a cabo en la planta de la compañía ubicada en el municipio de Tuta, en el kilómetro 27 de la vía Tunja–Paipa.

Según informaron las entidades, este proceso representa una acción concreta de economía circular y responsabilidad institucional, en la que materiales que cumplieron su función en la defensa nacional iniciarán un nuevo ciclo de vida como insumo para la industria y la construcción. Con ello, se busca fortalecer prácticas sostenibles y aportar al desarrollo regional y nacional.

El evento contará con la presencia de altos mandos militares y del director país de la compañía, Mauro de Castro, quienes liderarán este ejercicio que integra seguridad, sostenibilidad y desarrollo.

