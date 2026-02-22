Ejército capturó a dos personas que instalaron vallas del Clan del Golfo en el Oriente de Antioquia

Valla del Clan del Golfo desmontada en el Oriente de Antioquia- foto Cuarta Brigada del Ejército

Antioquia

En las últimas horas, el Ejército desmontó varias vallas que había instalado el Clan del Golfo en dos poblaciones del Oriente de Antioquia. En Santo Domingo y San Carlos. El material fue destruido por los uniformados. Según el gobernador Andrés Julián Rendón, dos personas fueron capturadas realizando esta acción ilegal.

Entre el material instalado por la subestructura Pacificadores de Samaná en la vía y árboles, había afiches con el rostro del abatido cabecilla alias “Terror” y banderas del mismo grupo.

La Séptima División del Ejército en su cuenta de X reportó el caso y agregó: “Con esta acción criminal, este grupo ilegal buscaba generar zozobra e intimidación en la comunidad. La presencia permanente de las tropas en sectores urbanos, vías secundarias y corredores de aproximación permite contrarrestar las intenciones criminales y proteger la tranquilidad de la población”.

Cabe recordar que Oliverio Isaza Gómez, alias “Terror”, fue dado de baja el pasado 22 de febrero de 2025 en medio de un operativo de la Policía Nacional en zona rural del municipio de San Luis, donde también murieron cinco ilegales más.

Se presume que esta acción propagandística intimidatoria está relacionada c on el aniversario del primer año de la muerte de este hijo del fundador del Bloque Magdalena Medio de las extintas AUC, Ramón Isaza.

El gobernador Andrés Julián Rendón, mediante su cuenta de X, manifestó: “Estos bandidos pretenden intimidar a los ciudadanos y llevar a cabo acciones en contra de la Fuerza Pública porque hace un año fue abatido por el Ejército y la Policía, alias Terror. Este sujeto era uno de los 8 hijos del paramilitar Ramón Isaza y seguía delinquiendo en el Magdalena Medio”.

Se espera que las autoridades entreguen mayores detalles de los dos capturados que están siendo dejados a disposición de la autoridad competente.