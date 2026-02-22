Disparos por dron en Íquira, Ejército reaccionó tras retirar valla de disidencias

Operativo del Ejército en zona urbana de Íquira incluyó el desmonte de una valla alusiva a disidencias, disparos se produjeron tras detectar un dron en el área.

Momentos de alarma se vivieron en el municipio de Íquira, occidente del Huila, luego de que se escucharan disparos en zona urbana, situación que inicialmente generó temor entre la comunidad ante un posible hecho de orden público.

De acuerdo con información oficial de la Novena Brigada del Ejército, los hechos se presentaron hacia la medianoche al término de una operación militar adelantada por el Grupo de Caballería Liviana N.° 11 (GRULI 11), en la que tropas realizaron el desmonte de una valla alusiva al bloque central Isaías Pardo de la estructura residual Ismael Ruiz, en zona urbana del municipio.

Durante la intervención, los uniformados detectaron el sobrevuelo de un dron en el área intervenida, lo que generó la reacción de los soldados mediante disparos ante una posible amenaza.

Según las autoridades militares, la actuación obedeció a protocolos operacionales y al entrenamiento permanente del personal en terreno para prevenir riesgos contra la población civil y la integridad de las tropas.

Por su parte, la Policía del Huila aclaró que no se trató de un ataque armado ni de un intento de toma contra la estación del municipio, sino de una situación derivada del procedimiento adelantado por el Ejército, lo que permitió descartar afectaciones al orden público.

El comandante de la Novena Brigada, general César Augusto Suárez, explicó que “los soldados, que cuentan con entrenamiento permanente y actúan bajo estrictos protocolos, reaccionaron mediante disparos como medida para neutralizar la amenaza y prevenir su accionar contra la población civil y la integridad del personal militar en el terreno”.

El oficial reiteró que cada decisión operacional tiene como prioridad la salvaguarda de la vida de los habitantes del Huila y que las tropas actúan en cumplimiento de la misión constitucional con respeto por los derechos humanos, al tiempo que la Novena Brigada reafirma su compromiso con la seguridad, la estabilidad y la tranquilidad del departamento.