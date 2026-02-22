Alcaldías de Boyacá alerta a la ANI por afectaciones de la línea férrea y pide soluciones urgentes

alcalde de Boyacá pidieron recursos y un plan de acción urgente para formalizar pasos a nivel y garantizar la movilidad y seguridad de las comunidades.

Sogamoso

Durante la mesa de trabajo con la Agencia Nacional de Infraestructura, la Gobernación y los municipios del corredor férreo Bogotá–Belencito, la Secretaría de Planeación de Sogamoso llamó la atención del equipo técnico de la entidad nacional al exponer las afectaciones que se están generando en el territorio por las obras de intervención de la línea férrea. Según la secretaria Amanda Mesa, se trata de un proyecto de gran impacto que atraviesa 24 barrios y cerca de 9 kilómetros de la ciudad, afectando la movilidad y la conectividad urbana y regional.

“Desde Planeación hemos venido trabajando con las autoridades de tránsito en el Plan Vial y el Plan de Movilidad, porque no queremos que la línea férrea se convierta en una barrera que aísle la ciudad. Sogamoso no se opone al tren, pero exige soluciones técnicas y recursos que garanticen la conectividad y la seguridad de nuestros habitantes”, afirmó la funcionaria, quien reiteró la necesidad de priorizar acciones concretas frente a la realidad que enfrentan las comunidades.

Durante el encuentro, el municipio solicitó especial atención sobre su situación particular, al contar con 43 pasos por uso y costumbre, de los cuales se priorizaron 14 pasos a nivel y solo tres se encuentran regularizados. De acuerdo con la administración, estas obras son fundamentales para el acceso a servicios, la movilidad y el desarrollo urbano, por lo que insistieron en la urgencia de avanzar en estudios, diseños, urbanismo táctico y estrategias de financiación para soluciones de mediano y largo plazo.

En la reunión también participó la Alcaldía de Duitama, que reiteró la necesidad de intervenir cruces críticos, implementar señalización, medidas de mitigación del riesgo y estructurar proyectos de infraestructura que permitan integrar la operación férrea con el crecimiento urbano. Asimismo, se expusieron problemáticas similares en Paipa, Nobsa y Tibasosa.

Por su parte, Milena Patricia Jiménez Hernández, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, anunció que se espera el desarrollo de una nueva reunión con todos los actores involucrados, con el fin de presentar las conclusiones y un plan de acción frente a las problemáticas expuestas por las comunidades. Las administraciones municipales reiteraron su disposición al diálogo, pero insistieron en la necesidad de una hoja de ruta clara que permita garantizar que la modernización del corredor férreo se integre al desarrollo de los territorios sin fragmentar las ciudades.