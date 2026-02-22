900 policías garantizarán seguridad electoral en Huila, nuevo comandante anuncia ofensiva

Coronel Javier Alberto Duarte Reyes, nuevo comandante de la Policía Huila, anunció el despliegue de 900 uniformados para la seguridad electoral en el departamento.

El coronel Javier Alberto Duarte Reyes asumió oficialmente como nuevo comandante de la Policía del Huila y anunció una ofensiva operativa contra los principales delitos que afectan al departamento, así como un amplio despliegue de seguridad de cara al proceso electoral.

El oficial aseguró que su prioridad inmediata será reducir los índices de homicidio, hurto y extorsión mediante estrategias focalizadas y operaciones de impacto en zonas críticas como Pitalito y sectores rurales donde se busca fortalecer el control territorial.

“El reto es enfrentar a los grupos de delincuencia organizada y la delincuencia común con estrategias amplias que nos permitan disminuir la tendencia de delitos que tanto afectan a los ciudadanos”, afirmó el coronel Duarte, quien destacó que más de 1.800 policías están disponibles para el servicio en el departamento.

En materia electoral, confirmó que ya está en marcha el Plan Democracia, con el que se desplegarán cerca de 900 uniformados para garantizar la seguridad antes, durante y después de las votaciones.

Según explicó, en el Huila existen 83 puestos de votación asignados a la Policía, que se suman a 172 más en coordinación con el Ejército, para cubrir un potencial electoral cercano a 600.000 votantes.

El comandante también señaló que hay municipios con especial atención por riesgo de constreñimiento al elector y presencia de grupos armados ilegales, especialmente en el occidente del departamento como La Plata y Nátaga, así como corredores hacia el Caquetá, donde habrá refuerzos de seguridad.

En cuanto a la lucha contra la extorsión y otros delitos conexos, anunció que la inteligencia policial y la SIJIN tendrán un papel clave para lograr capturas rápidas y evitar la comisión de homicidios asociados a estas economías criminales.

“Vienen operaciones importantes. Los delincuentes deben saber que estamos activos y preparados para mostrar resultados permanentes”, advirtió.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad o el proceso democrático y reiteró que la confianza en la Policía será clave para obtener resultados.