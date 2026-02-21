Veolia realizó limpieza integral y recuperación de áreas cerca a Urbanización Simón Bolívar

Veolia Aseo Cartagena, mediante la implementación de soluciones ambientales que promueven prácticas responsables y sostenibles, realizó una jornada de limpieza integral y recuperación de las áreas públicas contiguas a la Urbanización Simón Bolívar y la Cárcel de Ternera.

Esta actividad se llevó a cabo con el apoyo de funcionarios de la Cárcel de Ternera y algunas personas privadas de la libertad, quienes cuentan con un alto compromiso ambiental por mantener limpios los entornos de este centro penitenciario.

También participaron representantes de la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Oficina de Servicios Públicos, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, las Juntas de Acción Comunal de las comunidades y miembros de la ciudadanía.

La empresa dispuso para la operación en general, 10 operarios para la limpieza integral, una volqueta y un minicargador para la recolección de los residuos mixtos y un equipo de 5 operarios de corte de césped.

Adicionalmente se llevó a cabo la recuperación de puntos de arrojos y una taller sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y la importancia de reciclar. Es importante precisar, que se recolectaron 43 toneladas de residuos en la jornada.

“Veolia continuará impulsando y apoyando iniciativas que fortalezcan la inclusión, la gestión ambiental y la conciencia ciudadana, con el compromiso de construir territorios más sostenibles. Hacemos un llamado a los cartageneros para que gestionen adecuadamente sus residuos, cuiden las áreas públicas y se sumen a la transformación ecológica y ambiental de Cartagena. “Cartagena es nuestra casa, hagámosla brillar”, puntualizó Yolanda González Puente, Gerente General.