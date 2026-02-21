Rutas Exploradores del Patrimonio tendrá programación temática mensual en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y en articulación con la Red de Museos de Cartagena y Bolívar, continúa con el fortalecimiento del programa de educación patrimonial “Ruta Exploradores del Patrimonio”, con el fin de consolidarlo como producto de turismo cultural y como una herramienta de formación ciudadana, apropiación social del patrimonio y participación activa de los cartageneros en la valoración y protección de su identidad histórica y cultural.

Cada mes estará dedicado a un eje específico de la historia, la memoria y las manifestaciones culturales de Cartagena, invitando a la ciudadanía a redescubrir su patrimonio desde distintas miradas y experiencias.

“Con estas rutas temáticas estamos generando espacios de participación ciudadana que fortalecen nuestra identidad y posicionan a Cartagena como un destino líder en turismo cultural”, afirmó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, destacó: “Las Rutas Exploradores del Patrimonio se convierten este año en un producto cultural organizado por ejes temáticos, que permitirá a cartageneros y visitantes vivir experiencias formativas, dinámicas y participativas en torno a nuestra historia y nuestras tradiciones; promoviendo la apropiación social del patrimonio y fortaleciendo el sentido de pertenencia por el legado cultural”.

La Alcaldía de Cartagena invita a todos los cartageneros y visitantes a sumarse a esta programación gratuita y a convertirse en exploradores del patrimonio.

Rutas de febrero

En el mes de febrero, las rutas se realizarán los días 21 y 28 de febrero de 2026, con el tema: “Cartagena escenario de grandes obras literarias – Entrelazando historias que contaron los libros en Cartagena”.

Esta ruta recorrerá los momentos importantes para literatura local, pero también sitios de memoria que influenciaron grandes obras: Biblioteca Bartolomé Calvo, Plaza Santo Domingo, Estanco del Tabaco, Calle Don Sancho, Baluarte de la Merced y Claustro de la Merced.

Temas 2026

Cartagena escenario de grandes obras literarias, lugares sagrados de Cartagena, Cartagena vista desde los museos, 493 razones para contar historias, la champeta es patrimonio, costumbres y tradiciones de Cartagena, entre otros enfoques, serán las temáticas escogidas para 2026.

Red de Museos más fortalecida

A través de esta estrategia y otras que la administración Distrital viene implementando desde 2024 en la ciudad, se han logrado fortalecer los procesos, dinámicas y, en general, el quehacer de la Red de Museos de Cartagena y Bolívar, impulsando la articulación institucional, ampliando el impacto social y consolidando a los museos como espacios vivos de aprendizaje, memoria y cultura.