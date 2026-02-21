Ordenan tres días de arresto en contra de candidato a la cámara por Santander: No es una condena

Bucaramanga

A través de un video compartido en sus redes sociales, el candidato a la cámara por Santander Mauricio Martínez Triana, confirmó que comenzó a cumplir con el arresto de tres días ordenada por el juzgado 26 penal municipal con función de conocimiento de Bucaramanga.

El abogado Carlos Alfaro indicó que “esta no es una condena, él a los 3 días ya sale, eso no le va a aparecer como antecedente judicial. Es un desacato porque un juez le dio una orden y él la incumplió”.

Además, agregó el doctor Alfaro que esto corresponde a un proceso de un tiempo atrás, no reciente, y que el candidato en su momento tuvo la posibilidad de defenderse y no cumplió con lo que el juez ordenó.

“Él no va a ninguna cárcel, la debe cumplir en una inspección de policía y le dan unas condiciones digamos, bastante favorables para él, no lo van a a meter en la misma celda donde están personas que si están involucradas o implicados por delitos graves”, agregó el doctor Alfaro.

El candidato del centro democrático además de los tres días de arresto también deberá pagar una multa de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes.