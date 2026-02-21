Nuevo estadio del barrio Las Gaviotas será para los niños: gobernación

La voz de un niño rompió el protocolo y resumió el sentido de toda la jornada: “Gracias, gobernador”. No fue un discurso preparado ni una intervención oficial, sino un gesto espontáneo que evidenció lo que representa para la comunidad la construcción del nuevo Estadio de Softball del barrio Las Gaviotas, una obra que el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, llegó a verificar personalmente en Cartagena.

La visita institucional, organizada por la Secretaría de Infraestructura departamental, permitió constatar el avance de un proyecto que busca transformar el territorio a través del deporte y que impactará directamente a cientos de niños y jóvenes de sectores como Las Gaviotas, Chiquinquirá, Olaya y barrios vecinos.

Una obra que busca transformar el territorio

Durante su intervención, el mandatario departamental destacó el sentido social del proyecto y pidió que el escenario sea un espacio de integración.

“Quiero agradecer a Papá Dios por permitirnos servir a la gente. No quiero que este estadio genere disputas; quiero que todos vengan a jugar softball y béisbol infantil. Este será el mejor estadio del Caribe”, expresó.

Este escenario se une a los que se levantan en El Socorro, Santa Rita y Los Cerros.

Arana resaltó que la iniciativa se ejecuta en articulación con la Alcaldía de Cartagena y reiteró la necesidad de que la empresa privada se sume a las inversiones que buscan dinamizar el desarrollo comunitario.

El nuevo estadio contará con graderías en segundo nivel, silletería plástica, cubiertas, baterías sanitarias, iluminación moderna y grama sintética, además de condiciones técnicas que dignifican la práctica deportiva en un sector que durante años solicitó mejores espacios.

Detalles técnicos de un escenario moderno

La intervención contempla la reconstrucción total del campo de softball, que actualmente no reúne condiciones óptimas para el deporte ni para la seguridad de los espectadores.

El proyecto incluye:

• Incremento del aforo de 250 a 696 personas, equivalente a un aumento del 278%.

• Dos graderías en segundo nivel ubicadas en primera y tercera base.

• Locales comerciales en el primer nivel para contribuir al sostenimiento del escenario.

• Sistema de drenaje especializado con tuberías perforadas conforme a la norma NTC 4764.

• Adecuación del campo con mezcla de polvo de arcilla en el infield y grama sintética en el outfield.

• Ampliación de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas.

• Nuevo sistema de iluminación.

• Tanque de almacenamiento de agua potable.

• Cerramiento interno y perimetral.

• Construcción de senderos peatonales, andenes y zonas verdes.

La obra se ejecuta en un área aproximada de 8.750 metros cuadrados, tendrá una duración estimada de 18 meses y una inversión cercana a los 12.493 millones de pesos, incluyendo interventoría ￼.

El deporte como herramienta de transformación social

El gobernador insistió en que el deporte es una estrategia para cambiar realidades sociales.

“Las Gaviotas se van a poner de moda, así que alístense los emprendedores. Este será un sitio de encuentro ciudadano”, afirmó, recordando que su administración ya avanza en la construcción y mejoramiento de más de 11 escenarios deportivos y proyecta dejar más de 25 en todo el departamento.

Para Roberto Barboza, entrenador del club Grand Slam, el nuevo escenario beneficiará directamente a entre 280 y 300 niños que practican béisbol y softball en los distintos clubes del sector.

“Era una necesidad urgente. Este espacio ayudará a unir a la comunidad y a ofrecer oportunidades reales a nuestros jóvenes”, señaló.

La comunidad respalda la obra

Líderes comunitarios y ediles destacaron la importancia de la inversión.

El edil Marcel Pareja aseguró que la construcción está recuperando sueños para las nuevas generaciones y resaltó la cercanía del gobernador con la comunidad. Por su parte, el edil Óscar Marbello agradeció el respaldo de la Gobernación a Cartagena, mientras que el dirigente cívico Antonio Graterón enfatizó que invertir en deporte significa invertir en la niñez y la juventud.

La dirigente Yizza Jiménez Polo calificó el proyecto como una gran noticia para los niños del sector, y la residente Lilia Eljach expresó su gratitud por las obras que están llegando a la ciudad.

Más que infraestructura: presencia institucional

La visita del gobernador para verificar personalmente el avance de las obras envía un mensaje político claro: el seguimiento directo a los proyectos estratégicos y el compromiso con la ejecución.

Mientras las máquinas avanzan y el nuevo estadio comienza a tomar forma, la frase espontánea del niño que agradeció al mandatario se convierte en símbolo del impacto que buscan estas inversiones: espacios que no solo transformen el paisaje urbano, sino también la vida de quienes los habitan.