Motetón por Córdoba: la cocina se une para ayudar tras la tragedia

En medio de la emergencia que atraviesa Córdoba, la respuesta surgió desde las cocinas. En A vivir que son dos días se dio a conocer la iniciativa liderada por el chef Charlie Otero, junto a Luz Dary Gogoyo y Wilson Garzón, quienes organizaron un “Motetón” para recaudar fondos destinados a las comunidades más golpeadas por la tragedia.

La propuesta es directa: preparar mote de queso, plato emblemático del Caribe colombiano, y destinar lo recaudado a líderes de las regiones afectadas. Para Charlie Otero, el mote simboliza hogar, memoria y encuentro. La jornada también involucra a productores de ñame, fortaleciendo el vínculo con el campo cordobés en un momento crítico.

Las fechas quedaron definidas así: en el restaurante Charlie Otero, ubicado en la calle 10 #2-18, de 11:00 a. m. a 2:30 p. m.; el siguiente sábado en Esencia de Mamá Luz, en La Macarena, desde el mediodía hasta las 4:00 p. m.; y el 8 de marzo en Híbrido, en Chapinero (carrera 3A #54A), donde se ofrecerá mote tras la jornada electoral.

A la causa se sumó el empresario Mario Hernández con la campaña “Juntos por Córdoba”, que contempla la donación de 100 kits de alimentos y artículos básicos.

La emergencia no termina cuando bajan las aguas; lo más complejo suele comenzar después. En esta ocasión, la solidaridad tiene sabor a mote de queso y se cocina a fuego lento, con memoria y compromiso colectivo.