MMM Kids en Cartagena: una reunión de niños atletas

La ciudad volvió a llenarse de energía, inspiración y el futuro del running colombiano con la realización de la MMM Kids 2026, la carrera infantil que abrió oficialmente la novena edición de la Media Maratón del Mar. Desde las 7:00 a.m., 500 niñas y niños entre 6 y 14 años llegaron al Club Naval de Cartagena acompañados por sus familias para participar en una jornada donde el protagonismo estuvo en la experiencia y no en los tiempos.

Con recorridos de 1 y 2 kilómetros, diseñados según las edades, la competencia se convirtió en el primer gran momento del fin de semana deportivo. En la línea de meta se repitieron las escenas de abrazos, aplausos y fotografías familiares, mientras cada participante recibía una medalla inspirada en el mar, símbolo del esfuerzo y la constancia que promueve el evento.

“La MMM Kids es un espacio pensado para que todos los niños se sientan ganadores. Aquí inspiramos disciplina, amor por el deporte y hábitos saludables desde la infancia. Queremos que cada familia viva la Media Maratón del Mar como una experiencia completa de ciudad, para grandes y pequeños”, afirma Carlos Martínez, director de la carrera.

La realización de la MMM Kids fue posible gracias al apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, junto al acompañamiento de la Armada Nacional, que garantizaron un entorno seguro para los participantes. La jornada contó además con el respaldo de marcas como ASICS, Agua Cristal y Pastas la Muñeca, aliados que hacen posible que el deporte llegue a las nuevas generaciones con organización, calidad y visión de futuro.

En paralelo, la Expo oficial continúa desarrollándose en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, donde 85 marcas nacionales e internacionales presentan productos y servicios relacionados con deporte, salud y bienestar. La organización proyecta la asistencia de 20.000 visitantes durante el fin de semana.

Tecnología aplicada al entrenamiento, experiencias interactivas y activaciones de marca hacen parte de una agenda que reúne a corredores, acompañantes y aficionados. Este espacio también funciona como centro oficial de entrega de kits para los participantes de las distancias de 21K y 10K.

Expectativa por los 10K y 21K

En su novena edición, la Media Maratón del Mar espera convocar a 9.500 corredores provenientes de 15 países y más de 30 departamentos del país, lo que reafirma su alcance internacional y su impacto en el turismo deportivo del Caribe colombiano. El recorrido volverá a integrar sectores emblemáticos de la ciudad, con tramos estratégicos que incluyen el paso por la Base Naval con el respaldo de la Armada Nacional.

Tras la jornada infantil y con la Expo en pleno desarrollo, Cartagena entra en cuenta regresiva para la competencia central, ya que este domingo se llevará a cabo la Media Maratón del Mar 2026, cita que marcará el inicio del calendario nacional de running con el mar Caribe como inspiración.