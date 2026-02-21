Jader Tremendo sigue consolidándose como el Dj y productor más importante de champeta en Colombia

Con cerca de 17 años de trayectoria artística, Jader Tremendo se ha consolidado como uno de los DJ y productores más importantes de la champeta en Colombia, construyendo una carrera marcada por la evolución constante, el profesionalismo y la pasión por el género.

En las últimas temporadas, el artista celebra un nuevo hito en su carrera al recibir su cuarto disco, reconocimiento que destaca su esfuerzo, dedicación y el impacto de su música en el público. Este logro ratifica que, con trabajo disciplinado y visión clara, los sueños pueden convertirse en realidad.

Actualmente, Jader Tremendo cuenta con cuatro discos de reconocimiento: un disco de oro por el álbum “Los 222, los nuevos códigos”, un disco de oro por la canción “El Parquecito” en su versión en vivo, un reconocimiento por su álbum “La Galaxia” y un disco platino por “El Parquecito” (versión en vivo), que supera las 33 millones de reproducciones en plataformas digitales.

“Imaginar que hoy podría tener el reconocimiento de cuatro discos en mi carrera es algo inexplicable. Me ha costado muchos años llegar a donde estoy, pero la fe en Dios, el enfoque y la visión me han permitido evolucionar de la mejor manera”, expresó el artista, quien además agradeció a su equipo de trabajo y a sus seguidores por hacer parte fundamental de estos logros.

Jader Tremendo continúa aportando hitos significativos al género de la champeta y se mantiene como una fuente de inspiración para nuevas generaciones de artistas. Sin duda, el año 2026 inicia como una etapa exitosa para su carrera, permitiéndole seguir creciendo y llevando la bandera de la champeta a todos los rincones de Colombia y del mundo.