Huila registra 217 osos andinos y se consolida como líder en su conservación en Colombia

Con más de 8.500 registros y la identificación de 217 osos andinos, el Huila se posiciona como uno de los principales referentes nacionales en la conservación del oso andino u oso de anteojos, una especie clave para los ecosistemas de montaña en Colombia.

Los resultados corresponden a un proceso de monitoreo que supera los 15 años de trabajo articulado entre comunidades campesinas, organizaciones ambientales y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), estrategia que hoy permite estimar que el departamento concentra aproximadamente el 3,6 % de la población nacional de esta especie.

El oso de anteojos es una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas andinos en Colombia.

Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en Colombia podrían existir entre 3.000 y 6.000 osos andinos, lo que convierte al país en uno de los territorios más importantes para la supervivencia de esta especie en Sudamérica.

“La identificación de individuos y los registros reproductivos confirman que el territorio ofrece condiciones adecuadas para la permanencia del oso andino y que el monitoreo participativo con comunidades es una herramienta clave para su conservación”, explicó Katherine Arenas, bióloga de la CAM.

El trabajo científico permitió identificar 19 núcleos poblacionales en el departamento, lo que significa que el oso de anteojos habita en 19 municipios huilenses.

Uno de los puntos más relevantes es el municipio de San Agustín, considerado el núcleo de mayor extensión ecológica, donde se han documentado cuatro eventos de cópula en vida silvestre, evidencia directa de la reproducción de la especie en su hábitat natural.

Investigadores de la CAM realizan recorridos de campo para el seguimiento de rastros y hábitat del oso de anteojos.

Los registros también muestran la capacidad de desplazamiento del oso andino, con recorridos superiores a los 30 kilómetros entre estaciones de monitoreo, atravesando diferentes pisos térmicos desde bosques húmedos hasta páramos altoandinos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los corredores biológicos.

Actualmente, 22 organizaciones ambientales participan en el proceso de monitoreo, que incluye instalación de cámaras trampa, recorridos de campo, análisis de rastros y educación ambiental.

Biólogos y comunidades locales instalan cámaras trampa en zonas de montaña del Huila para el monitoreo del oso andino.

En total, se han instalado 340 estaciones de muestreo durante más de 15 años, de las cuales 82 han sido efectivas en el registro del oso andino, permitiendo optimizar nuevas estrategias de monitoreo.

Además, la especie ha sido registrada en 7 de las 10 áreas protegidas regionales administradas por la CAM, lo que demuestra su amplia presencia dentro del sistema de conservación del departamento.

El seguimiento también ha permitido evidenciar tasas favorables de sobrevivencia en camadas de oseznos, un indicador positivo sobre la calidad del hábitat y la disponibilidad de alimento.

“Registrar eventos reproductivos en vida silvestre indica que existen condiciones adecuadas de hábitat y cobertura boscosa. Son señales claras de que las acciones de conservación están dando resultados”, agregó la bióloga.

Este avance fue dado a conocer en el marco del Día Mundial de la Protección de los Osos, que se conmemora cada 21 de febrero.