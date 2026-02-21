Galán objeta proyecto sobre ruta para gestantes aprobado por el Concejo de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó objeciones por presunta inconstitucionalidad e ilegalidad frente al Proyecto de Acuerdo 340 de 2025 o conocido como “Ruta por la vida” el cual había sido aprobado por el Concejo de Bogotá.

El Distrito se abstuvo de sancionar la iniciativa y procedió a devolver el documento para que continúe el trámite correspondiente. La administración había señalado previamente que el proyecto no cumplía con los requisitos mínimos, insistiendo que la estructuración de rutas de atención en salud reproductiva es una competencia que recae en el Ministerio de Salud.

La iniciativa fue objeto de debate debido a las implicaciones que podría tener sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), permitida en Colombia hasta la semana 24 de gestación tras la decisión adoptada por la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-055 de 2022.

La propuesta, impulsada por la concejal Clara Lucía Sandoval, planteaba la creación de una ruta de atención enfocada en mujeres gestantes y lactantes, así como en la protección de la vida por nacer. El objetivo principal era coordinar los servicios de salud del Distrito, asegurar el acceso a información clara y oportuna durante las distintas etapas del embarazo y brindar acompañamiento integral que facilitara decisiones informadas.