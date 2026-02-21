Explosivo contra local en Campoalegre, Huila, sería del frente Iván Díaz, según Policía Huila

Uniformados de la Policía Huila inspeccionan el establecimiento comercial afectado por la detonación de un artefacto explosivo improvisado en Campoalegre.

Un artefacto explosivo improvisado fue detonado en la madrugada de este sábado contra un establecimiento comercial dedicado a la venta de motocicletas y autopartes en el municipio de Campoalegre, Huila. El hecho, que solo causó daños en una de las puertas principales del local y no dejó personas lesionadas, sería atribuido a estructuras ilegales del frente Iván Díaz, perteneciente al bloque Jorge Suárez Briseño.

Así lo confirmó el coronel Jorge Alberto Duarte Reyes, comandante de la Policía Huila, quien indicó que unidades de inteligencia, policía judicial y personal operativo llegaron al lugar para adelantar actos urgentes, recolección de pruebas y atención a las víctimas.

“El hecho está relacionado con delincuentes de estas estructuras. Invitamos a la comunidad a suministrar información que permita la ubicación y captura de los responsables, así como avanzar contra las redes de apoyo al terrorismo”, señaló el oficial.

El comandante también advirtió que el reto en materia de seguridad en el departamento es amplio y requiere el trabajo articulado entre autoridades y ciudadanía para enfrentar tanto a los grupos armados organizados como a la delincuencia común.

En ese sentido, anunció la implementación de una estrategia integral dentro del plan “Huila Más Seguro”, con cuatro líneas de acción enfocadas en la reducción de delitos priorizados como homicidio, hurto y extorsión, que afectan de manera directa a la población.

La Policía identificó municipios con mayor complejidad en seguridad, especialmente en el occidente del departamento, como La Plata y Nátaga, así como corredores hacia el Caquetá, donde se reforzará la presencia institucional para contrarrestar posibles casos de constreñimiento, extorsión y acciones de grupos ilegales.

Frente al proceso electoral, Duarte Reyes explicó que se intensificarán operaciones de inteligencia y acciones de impacto para prevenir delitos contra la democracia, especialmente el constreñimiento al elector y la extorsión, e invitó a la ciudadanía a denunciar a través de los canales oficiales para actuar de manera oportuna.

Finalmente, reiteró que el objetivo es contener la acción criminal mediante capturas inmediatas y operaciones focalizadas que permitan mejorar los indicadores de seguridad y la percepción ciudadana en el Huila.