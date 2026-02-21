Conferencista Paola Rueda López compartirá experiencias sobre cáncer infantil en Cartagena

En el marco del 15 de febrero – Día Mundial contra el Cáncer Infantil, Cartagena vivirá una jornada profundamente humana y esperanzadora: la visita de Paola Rueda López, autora del libro “Decido ser feliz” y madre de un niño diagnosticado con linfoma no Hodgkin, quien compartirá su testimonio como parte de una jornada de sensibilización promovida por el Club de Leones Distrito F2 (Atlántico • Bolívar • Sucre • Córdoba • Chocó • Antioquia), con el apoyo de la Fundación Esperanza de Vida – FUNDEVIDA.

La conferencia se realizará este sábado 21 de febrero en Cartagena, como una acción simbólica y pedagógica para visibilizar la realidad del cáncer infantil y fortalecer la red de apoyo a las familias.

Una realidad que no puede esperar

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se diagnostican aproximadamente 400.000 niños y adolescentes con cáncer en el mundo. En países de ingresos altos, más del 80% sobrevive; sin embargo, en muchos países de ingresos medios y bajos la tasa de supervivencia puede ser inferior al 30%, debido a diagnósticos tardíos y barreras en el acceso a tratamiento.

El cáncer infantil sí puede detectarse a tiempo y tratarse adecuadamente, aumentando significativamente las probabilidades de supervivencia.

En Colombia, cientos de familias deben desplazarse desde municipios apartados hacia ciudades como Cartagena para que sus hijos reciban tratamiento oncológico. Muchas no cuentan con recursos suficientes para alojamiento, alimentación o transporte. Ahí es donde entran organizaciones como el Club de Leones y Fundevida.

De la experiencia personal a la voz pública

En 2023, el hijo de Paola Rueda López, Pedro, fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin. La noticia cambió la vida de su familia en cuestión de segundos.

“El cáncer infantil no solo enfrenta a un niño a un tratamiento duro. Enfrenta a una familia entera al miedo. Pero también revela algo poderoso: la fuerza de la red de apoyo. Por eso estoy en Cartagena, para decirle a cada mamá y a cada papá que no están solos”, afirma Paola Rueda López, Escritora y Mamá de paciente con cáncer

Su libro “Decido ser feliz” no romantiza la enfermedad. Es un relato honesto sobre resiliencia, liderazgo emocional y la decisión consciente de elegir esperanza incluso en los momentos más adversos. Su testimonio no es solo inspirador: es urgente.

El Club de Leones Distrito F2, que integra clubes en Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó y Antioquia, tiene como misión empoderar voluntarios para servir a sus comunidades, atender necesidades humanitarias, promover la paz y el entendimiento internacional.

En Cartagena, su compromiso con el cáncer infantil no es reciente. Gracias a una subvención internacional y al trabajo articulado con FUNDEVIDA, el Distrito F2 logró la ampliación y adecuación del hogar de paso para niños con enfermedades hematoncológicas en Bolívar, aumentando cobertura y mejorando condiciones estructurales para pacientes en tratamientos complejos, incluso trasplantes.

Hoy ese hogar impacta directamente a más de 120 personas al año entre niños, cuidadores y personal de apoyo, y beneficia indirectamente a cientos de familias de todo el departamento.

La Gobernadora del Distrito F2, Martha Loaiza, enfatiza: “El cáncer infantil no distingue condición social. Pero sí marca diferencias el acceso a tratamiento y acompañamiento. Como Leones, nuestro compromiso es claro: ningún niño debería suspender su tratamiento por falta de un lugar digno donde quedarse. Sensibilizar salva vidas”.

FUNDEVIDA: un hogar cuando más se necesita

La Fundación Esperanza de Vida – FUNDEVIDA opera como hogar de paso para niños y niñas que llegan a Cartagena desde distintos municipios para recibir quimioterapias, radioterapias o procedimientos especializados.

Más que infraestructura, es un espacio de contención emocional.

La jornada del 21 de febrero no será solo una conferencia: será un acto de conciencia colectiva sobre la importancia de apoyar a estas familias y fortalecer las redes solidarias.