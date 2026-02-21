Cierre total de la vía Bogotá - Villavicencio por volcamiento de un tractocamión
Además se confirmó que hay derrame de combustible. Organismos de socorro atienden la emergencia
Transporte
Coviandina confirmó el cierre total de la vía Bogotá - Villavicencio a la altura del kilómetro 8+900 metros, por el volcamiento de un tractocamión que quedó fuera de vía; sin embargo, se reportó derrame de combustible activo.
Organismos de socorro se encuentran en la zona atendiendo la emergencia.
En desarrollo...
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...