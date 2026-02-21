Cierre total de la vía Bogotá - Villavicencio por volcamiento de un tractocamión

Tractocamión se volcó en la vía Bogotá - Villavicencio. Se confirma cierre del eje vial. Foto: Suministrada por Coviandina.

Transporte

Coviandina confirmó el cierre total de la vía Bogotá - Villavicencio a la altura del kilómetro 8+900 metros, por el volcamiento de un tractocamión que quedó fuera de vía; sin embargo, se reportó derrame de combustible activo.

Organismos de socorro se encuentran en la zona atendiendo la emergencia.

En desarrollo...