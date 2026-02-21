Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 feb 2026 Actualizado 08:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

Cierre total de la vía Bogotá - Villavicencio por volcamiento de un tractocamión

Además se confirmó que hay derrame de combustible. Organismos de socorro atienden la emergencia

Tractocamión se volcó en la vía Bogotá - Villavicencio. Se confirma cierre del eje vial. Foto: Suministrada por Coviandina.

Tractocamión se volcó en la vía Bogotá - Villavicencio. Se confirma cierre del eje vial. Foto: Suministrada por Coviandina.

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Transporte

Coviandina confirmó el cierre total de la vía Bogotá - Villavicencio a la altura del kilómetro 8+900 metros, por el volcamiento de un tractocamión que quedó fuera de vía; sin embargo, se reportó derrame de combustible activo.

Organismos de socorro se encuentran en la zona atendiendo la emergencia.

En desarrollo...

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir