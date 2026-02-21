Atentado sicarial en San Pablo de Borbur deja tres heridos, entre ellos comerciante de esmeraldas

San Pablo de Borbur

En la noche del viernes 20 de febrero se presentó un atentado contra el comerciante de Esmeraldas, Nandar Pinilla, quien resultó gravemente herido, junto a otras dos personas, en un ataque sicarial en el sector de Coscuez, municipio de San Pablo de Borbur. Los sujetos, que se movilizaban en motocicleta, dispararon contra varias personas que se encontraban en una caseta del lugar, dejando tres heridos por arma de fuego, dos de ellos de gravedad.

Tras el hecho, tropas del Ejército que se encontraban en la zona, en coordinación con la Policía Nacional y la subestación de Santa Bárbara, lograron la captura de cinco presuntos responsables. Según el comandante de la Primera Brigada, Coronel Eddy Raúl Cardona, “la rápida reacción de nuestras unidades, junto con la colaboración de la comunidad, permitió ubicar y capturar a estos sujetos, quienes ya están en proceso de judicialización”.

Los capturados fueron identificados como Nicolás Eduardo Walteros García, Juan David Silva Fonseca, Óscar David Curiel Sánchez, Deyberth David Acacio Zambrano y un ciudadano extranjero. Durante el procedimiento se incautó un importante material de guerra, entre ellos una pistola, un revólver, 15 cartuchos calibre .38, siete cartuchos calibre 9 milímetros, dos proveedores de arma corta, una granada de aturdimiento y un teléfono celular.

El Coronel indicó que, por ahora, la principal hipótesis apunta a un hecho de delincuencia común. “No podemos determinar en este momento si estas personas hacen parte de algún grupo armado ilegal. Por los antecedentes de una de las víctimas, lo vemos como un posible ajuste de cuentas, pero las investigaciones continúan”, agregó.

Por su parte, el Hospital Regional de Chiquinquirá confirmó que en la noche atendió en el servicio de urgencias a tres hombres heridos con arma de fuego, procedentes de Otanche. Uno de ellos fue dado de alta, otro permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos tras ser intervenido quirúrgicamente y el tercero continúa en manejo por el servicio de ortopedia.