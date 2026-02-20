Incendio en Bogotá ya fue controlado por los bomberos: no se reportan personas lesionadas

Reportan grave incendio en un restaurante en Bogotá: hay afectaciones a la movilidad en el sector

Este viernes, 20 de enero, se registró un grave incendio en la localidad de Barrios Unidos, exactamente en la carrera 30 con calle 71A. Varios habitantes del sector compartieron videos a través de redes sociales donde se puede ver la gran cantidad de humo en el lugar.

Desde que se tuvo conocimiento del incendio, Bomberos de Bogotá llegó al lugar para controlar la situación. El hecho se presentó en uno de los cuatro buitrones del restaurante ‘Mi Gran Parrilla Boyacense’. Por esta razón, los bomberos utilizaron varias técnicas para evitar que el fuego se propague.

No hay reporte de personas lesionadas y el trabajo de las autoridades hizo que la situación no escalara. En el lugar estuvieron durante toda la tarde los bomberos, agentes de tránsito, ambulancias y un grupo guía.

Cabe mencionar que la Secretaría de Movilidad de Bogotá, realizó el cierre vial en la localidad de Barrios Unidos, en sentido oriente-occidente, es decir, sobre la Calle 71A. Sin embargo, el cierre se quitó minutos después y la movilidad fluyó con normalidad.

Sobre las 6:30 p.m., Bomberos de Bogotá informó a través de sus redes sociales que el incendio fue controlado en un 100%. Sin embargo, todavía no hay un cálculo exacto sobre las pérdidas materiales.