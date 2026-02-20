Polémica por invidentes que fueron seleccionados como jurados de votación para las elecciones

Bastantes han sido las reacciones que ha generado un video en redes sociales donde Juan David Pérez, jugador de fútbol 5 para invidentes, revela que él y un amigo suyo fueron seleccionados como jurados de votación para las próximas elecciones.

En el clip cuentan que tan pronto fueron notificados, iniciaron con todos los trámites para su exoneración, proceso dentro del que, según comentan, se realizaba la solicitud de un certificado de discapacidad.

“Que tenemos que buscar uno más actualizado, cuando el certificado de discapacidad no se debe actualizar, a no ser que la discapacidad haya sido modificada, pero en nuestro caso somos ciegos totales“, mencionan en el video.

¿Y la Registraduría?

Luego de que el video se viralizara en plataformas digitales, la Registraduría, además de ofrecer disculpas, explicó que la situación se presentó porque la selección de jurados se hace de manera aleatoria.

Los datos de personas mayores de edad se obtienen por listados de compañías privadas, públicas, instituciones de educación e incluso movimientos políticos.

Aunque en un principio la exoneración fue negada a Pérez, según la Registraduría porque, al parecer, el trámite no se había realizado de forma completa, hicieron una segunda verificación y tanto el deportista como su amigo ya no serán jurados de votación.