Ofensiva policial en Bolívar: incautan 10 armas de fuego en operativos contra la delincuencia

La ofensiva contra la delincuencia no se detiene. En desarrollo de operativos adelantados durante la última semana en municipios y ejes viales del departamento, la Policía Nacional de Colombia logró sacar de circulación 10 armas de fuego, en acciones enfocadas en prevenir hechos de violencia y fortalecer la seguridad ciudadana.

Los resultados se registraron en los municipios de Magangué, Mahates y San Jacinto, donde uniformados intensificaron controles, patrullajes y planes de registro, logrando afectar a personas que pretendían utilizar armamento ilegal para actividades delictivas.

Estas acciones hacen parte de la estrategia institucional para contrarrestar delitos como el homicidio, el hurto y la intimidación, reafirmando el compromiso de las autoridades con la tranquilidad de los bolivarenses.

“Seguimos desplegando todas nuestras capacidades operativas en municipios y carreteras para cerrarles el paso a los delincuentes. Estos resultados son muestra de que no bajamos la guardia en la protección de la vida y la convivencia en el departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Además, las autoridades indicaron que estos operativos se desarrollaron mediante puestos de control, labores de inteligencia y verificación de antecedentes, lo que permitió detectar situaciones irregulares y actuar de manera oportuna para evitar posibles afectaciones a la seguridad.

Las armas de fuego incautadas serán enviadas a estudios técnicos y balísticos con el fin de establecer si han sido utilizadas en la comisión de hechos delictivos, aportando así elementos probatorios a las investigaciones en curso.

La Policía reiteró que continuará fortaleciendo la presencia institucional en zonas urbanas y rurales del departamento, al tiempo que invitó a la ciudadanía a seguir denunciando de manera oportuna cualquier actividad sospechosa, contribuyendo así a la construcción de entornos más seguros y en convivencia.