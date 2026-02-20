El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No todo es patología, hay que escuchar qué están queriendo decir los Therian: Psicóloga Amaya Prado

El llamado fenómeno therian ha tomado fuerza en redes sociales y espacios públicos. Se trata de personas, principalmente jóvenes, que aseguran sentir una conexión profunda con un animal específico y adoptan comportamientos asociados a esa identidad: caminar en cuatro extremidades, usar máscaras o emitir sonidos animales.

Frente a la polémica, la psicóloga educativa y clínica Amaya Prado, integrante del Colegio de Psicología de Madrid, pidió prudencia antes de calificar el comportamiento como un trastorno.

“Antes de etiquetar tenemos que mirar y escuchar qué nos están queriendo decir”, afirmó.

¿Es un trastorno psicológico?

La especialista explicó que no todos los casos deben interpretarse automáticamente como una patología psiquiátrica.

Aunque algunos estudios han vinculado este tipo de conductas con diagnósticos clínicos específicos, Prado considera que generalizar puede ser un error.

“No en todos los casos hay una patología psiquiátrica, ni toda conducta humana debe patologizarse”, señaló.

Según la experta, en algunos jóvenes puede tratarse de un proceso relacionado con la construcción de identidad durante la adolescencia, etapa en la que es común explorar formas de pertenencia y diferenciación.

Sin embargo, también advirtió que podría existir un trasfondo emocional que merece atención: “Está pasando algo con la dimensión humana cuando alguien se identifica más como animal que como persona”.

¿Qué deben hacer los padres?

Uno de los puntos centrales de Amaya es que debe evitarse la burla o la invalidación, ya que esto puede reforzar los sentimientos de rechazo.

“Lo que necesitan no es que nos burlemos, sino que les escuchemos” afirmó.