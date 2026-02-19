Premios Oscar 2026: Oliver Laxe, habla de ‘Sirat’ producción nominada a Mejor película internacional

Oliver Laxe, es actualmente uno de los directores más destacados del cine de autor europeo, viviendo uno de los momentos de consagración internacional gracias a su película más reciente llamada ‘Sirat’.

La película de Oliver Laxe, que se llevó el Premio del jurado en la pasada edición del Festival de Cine de Cannes en 2025, fue elegida por la Academia de Cine española para representar a España en los Oscar por delante de Romería y Sorda, y finalmente ha llegado a estar entre las finalistas, pero no lo tiene nada fácil: este año, dos de sus rivales, Valor sentimental y El agente secreto, también están entre las nominadas de la categoría reina Mejor película, lo que inclina la balanza a su favor.

¿Qué tan importante es el sonido en una película?

Cabe destacar que ‘Sirat’ no solo está nominada como Mejor película internacional sino también, lo hace en la categoría de Mejor sonido.

“Cada espectador siente una cosa diferente. Es cierto que hay momentos angustiantes, pero creo que también hay serenidad y bálsamo en la película. A veces es curioso, tenemos que pasar por la angustia y para serenarnos, y la música efectivamente logra ese equilibrio. Hay veces que nos hace atravesar nuestras sombras, la música, y hay otras veces que nos da luz, nos da amor” dijo el director.

¿Cuál era su intención en la película?

“Para ser franco yo quería que el espectador muriera viendo la película, mi intención es buena yo creo que vivimos una sociedad que vivimos una sociedad en la que escapamos demasiado de la muerte y me parece que es bueno aprender a morir antes de morir. Es una película espejo, es una película que a través de lo que uno vive se plantea cosas sobre sí de manera sutil. Y es así, es un poco el misterio de la vida”.

Considera que su película ‘Sirat’ es la prueba de que la sala de cine es un lugar donde uno sale de él distinto y por ello le invierte tanto a hacer que sus espectadores tengan sensaciones diferentes.

“Sirat no es una película hecha con algoritmo no es una película hecha es una película muy arriesgada y creo que esa es la misión del artista tiene que tiene que tirarse al abismo tiene que tomar riesgos y voy a seguir haciendo lo mismo pues quería”, contó el director con respecto a su película.

En los micrófonos de 6AM w contó que su próxima película será grabada en el Amazonas.

