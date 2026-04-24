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‘RFK Jr: La caída y el ascenso’, el libro que se ‘sumerge’ en las polémicas de Robert F. Kennedy

Isabel Vincent, periodista investigativa del New York Post, habla sobre su libro ‘RFK Jr: La caída y el ascenso’, donde ahonda en los diarios personales del sobrino del expresidente de EE.UU. John F. Kennedy, entre ellos su adicción a las drogas, su divorcio y los distintos ámbitos de su personalidad.

“Después de la muerte de la segunda esposa de Robert F. Kennedy Jr en 2012 (Mary Richardson), una de mis fuentes me dio sus diarios”, mencionó.

Agregó que una de las razones por las que también obtuvo los diarios es porque él estaba envuelto en un divorcio “muy difícil”, por lo que él no quería dar detalles de su dinero.

“La segunda esposa pegó los diarios y era una amenaza de que iba a darlos a la prensa, pues tenía muchos detalles sobre sus encuentros con otras mujeres”, dijo.

Asimismo, detalló que intentó hablar en varias ocasiones con Robert F. Kennedy Jr, pero él se negó porque ella tenía sus diarios. Incluso, amenazó con hablar con sus abogados, algo que nunca sucedió.

Problemas de drogadicción

“La cosa más importante en su vida fue el asesinato de su padre, cuando tenía 14 años. Ahí comenzó su problema con las drogas. Fue expulsado de dos escuelas y él escribió en su diario cómo pasó todo ese tiempo”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí: