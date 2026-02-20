Más de 500 atletas participaron en la primera carrera por la mujer en Ramiriquí

Más de 500 atletas participaron en la primera carrera por la mujer organizada en Ramiriquí, un evento que reunió corredores nacionales e internacionales y que dejó un balance positivo en materia deportiva y económica para el municipio. La competencia, además de rendir homenaje a las mujeres, posicionó al territorio como escenario para iniciativas de mayor alcance.

El personero municipal, Julián Ruiz, destacó la dimensión que alcanzó la jornada. «...Más de 500 participantes se dieron cita en nuestro municipio. Tuvimos corredores de distintas regiones de Colombia y también visitantes internacionales de Brasil, Perú, México y Paraguay...», afirmó, resaltando que el evento, pese a ser su primera edición, ya logró trascender fronteras.

La ruta, descrita como exigente y a la vez paisajística, puso a prueba la resistencia de los atletas y permitió mostrar el potencial turístico del municipio. «...Vivimos una jornada deportiva espectacular, una ruta exigente pero al mismo tiempo hermosa que permitió mostrar lo mejor de nuestros paisajes y de nuestra gente...», señaló Ruiz.

Más allá de lo deportivo, el impacto se sintió en el comercio local. «...Nuestros hoteles, restaurantes y emprendimientos sintieron ese movimiento económico...», agregó el personero, quien subrayó que la carrera dejó un mensaje de unidad y proyección regional. El municipio apuesta ahora por consolidar este evento en el calendario anual y fortalecer el turismo deportivo como estrategia de desarrollo.