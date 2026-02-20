Más de 300 emergencias se han presentado en medio de la temporada de más lluvias en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Jean Pineda, director del Cuerpo Oficial de Bomberos, se refirió al número de emergencias atendidas en Ibagué en medio de la temporada de más lluvias en lo corrido del año 2026.

“Más de 324 emergencias atendidas en lo que va de estos dos primeros meses del año, sin duda alguna son más de 54 emergencias atendidas por caída de arboles y de ramas en diferentes puntos de la ciudad producto de las fuertes lluvias”, dijo Jean Pineda.

El director del Cuerpo Oficial de Bomberos también destacó que en este periodo de tiempo van más de 38 incendios entre los que están vehiculares, estructurales y forestales.

“Otra emergencia muy sobresaliente es la relacionada con el rescate de animales, la cifra llegó a los 25 entre los que están serpientes, zarigüeyas y gatos, otra emergencia también muy común es la recolección y asistencia e inspecciones por presencia de enjambre de abejas”

Por otra parte, en el marco de las fuertes precipitaciones también se ha atendido emergencias en el Cañón del Combeima, San Bernardo, también en instituciones educativas que han afectado la prestación del servicio de educación.

“Leónidas Rubio, Nelcy García Ocampo, Normal Superior, Juan Lozano entre otras las cuales las hemos venido atendiendo con unidades de la Secretaría de Educación Municipal”, manifestó.

También se ha registrado más de 100 emergencias por remoción en masa, deslizamientos y rescate de personas que han sido atendidas con más de 54 unidades activas al servicio de los ciudadanos.