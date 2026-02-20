Más de 150 botellas de licor ilegales aprehendidas en Cartagena

La Dirección de Ingresos de la Gobernación de Bolívar, a través de su Grupo Operativo Anticontrabando, y en coordinación con la Policía Metropolitana de Cartagena, realizó un operativo de control en el Centro Histórico y el barrio Getsemaní que permitió la aprehensión de 151 botellas de licor importado de contrabando, las cuales no contaban con las estampillas oficiales, configurando una evasión directa del impuesto al consumo.

La mercancía incautada, avaluada en aproximadamente 11 millones de pesos, representa una grave afectación a las rentas departamentales, recursos que financian sectores esenciales como la salud, la educación y el deporte. Adicionalmente, la comercialización de licores ilegales constituye un riesgo para la salud pública, al tratarse de productos cuyo origen, calidad y condiciones de almacenamiento no pueden ser verificados por las autoridades.

Como consecuencia del procedimiento y del incumplimiento de la Ley Anticontrabando 1762 de 2015, se procedió al cierre del establecimiento comercial, además de las sanciones económicas y administrativas a las que se exponen quienes evaden el impuesto al consumo. Estas conductas pueden derivar en multas significativas e incluso en el cierre del establecimiento, conforme a la normatividad vigente.

El Director de Ingresos de la Gobernación de Bolívar, Gerardo Rodríguez, señaló:

“El contrabando no es una falta menor. Es evasión del impuesto al consumo, afecta directamente los recursos del departamento y pone en riesgo la salud de los ciudadanos. Por eso, quienes comercialicen licor ilegal se exponen a sanciones, multas y al cierre de sus establecimientos. Estos operativos se van a mantener y a intensificar.”

La Gobernación de Bolívar reiteró su llamado a los comerciantes a cumplir con la ley y a la ciudadanía a denunciar la venta de licor ilegal, reafirmando su compromiso con la defensa de la legalidad, la salud pública y los recursos de todos los bolivarenses.