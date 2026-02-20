Juan Manuel Galán propone reformas económicas, salud y lucha anticorrupción para unir a Colombia

El candidato del Nuevo Liberalismo insiste en respetar la institucionalidad, reducir la informalidad y promover el desarrollo productivo con visión a 2050.

Boyacá

El candidato presidencial del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, aseguró que Colombia enfrenta grandes desafíos fiscales y de finanzas públicas, por lo que insistió en la necesidad de respetar la institucionalidad y las reglas democráticas. “El aumento del salario mínimo es un incremento que hay que respetar, pero también hay que respetar las reglas de juego y la democracia”, afirmó.

El dirigente señaló que el país debe apostarle a un desarrollo económico ambicioso, enfocado en sectores como la energía, la agroindustria, la infraestructura, la minería y el turismo.

“No podemos seguir pensando en pequeño. Colombia tiene una gran oportunidad de desarrollarse productivamente y esa debe ser la apuesta fundamental”, expresó,

Asimismo, cuestionó el manejo del sistema de salud y aseguró que la prioridad del Gobierno debe ser garantizar la atención a los pacientes. “No podemos dejar de hablar de las personas que están muriendo a las puertas de los servicios de salud porque no reciben medicamentos ni tratamiento”, indicó, al insistir en que se deben asumir responsabilidades frente a la crisis del sector.

El candidato reiteró su compromiso contra la corrupción y la construcción de consensos. “Colombia necesita un gobierno que recupere la confianza, que una al país y que construya acuerdos para avanzar en reformas que fortalezcan la justicia, la seguridad y el crecimiento económico”, concluyó.