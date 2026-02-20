Joven fue atacado por sicarios en el barrio Buenos Aires

El homicidio se registró en la noche del jueves en el barrio Buenos Aires, sector Cancha de Tacarigua. La víctima fue identificada como Said José Pérez Santander, de 20 años, natural de Cartagena.

De acuerdo con testimonios de la comunidad, Pérez Santander fue abordado por un hombre que se movilizaba como parrillero en una motocicleta. El agresor le disparó en repetidas ocasiones, provocándole la muerte inmediata en el lugar.

La Seccional de Investigación Criminal realizó la inspección técnica al cadáver y asumió las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación. Las autoridades buscan establecer la identidad de los responsables y las circunstancias que rodearon este homicidio.

Este nuevo hecho se suma a la preocupación de los habitantes por la seguridad en la zona, mientras la Policía reafirma su compromiso de intensificar las acciones de control y patrullaje para prevenir la violencia en los barrios de Cartagena.