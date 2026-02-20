Duitama exige garantías de seguridad en modernización del corredor férreo Bogotá–Belencito

El municipio de Duitama volvió a poner sobre la mesa sus preocupaciones frente a la modernización del corredor férreo Bogotá–Belencito, tras una reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Gobernación y los municipios ubicados a lo largo del trazado. En el encuentro se hizo seguimiento al proyecto, pero la administración local advirtió que aún no existen definiciones claras sobre las soluciones estructurales que la ciudad requiere.

Durante la mesa técnica, el municipio expuso como prioridad la regularización de 29 pasos a nivel que actualmente no cuentan con condiciones técnicas adecuadas. También insistió en la necesidad de implementar soluciones urgentes de seguridad vial y peatonal, especialmente en cruces considerados críticos y en accesos hospitalarios, donde el tránsito ferroviario podría representar riesgos adicionales para la movilidad y la atención de emergencias.

La administración planteó, además, la aplicación inmediata de medidas de mitigación como urbanismo táctico, señalización y otras intervenciones preventivas, así como la estructuración de obras de mayor alcance: pasos elevados o deprimidos, intersecciones seguras y adecuaciones hidráulicas. En su intervención, dejó claro que la ciudad «...no se opone al tren...», pero exige que la operación férrea sea segura, integrada al tejido urbano y responsable con el territorio.

Al cierre de la reunión, el municipio señaló que, pese a la disposición al diálogo, no se presentó una hoja de ruta concreta por parte del Gobierno nacional frente a las soluciones de fondo. «..Duitama merece certezas...», expresó la administración, que reiteró su llamado a un principio de corresponsabilidad institucional, argumentando que mientras la operación ferroviaria genera beneficios de carácter nacional, los impactos urbanos y sociales recaen directamente sobre la ciudad.