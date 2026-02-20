Distrito de Cartagena avanza en soluciones para infraestructura afectada por frente frío

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo, avanza en el diagnóstico técnico y la estructuración de soluciones integrales tras las afectaciones ocasionadas por el frente frío que impactó la ciudad, el pasado 1 de febrero.

El fenómeno climático generó olas superiores a los cuatro metros de altura, registros que no se presentaban en Cartagena desde 1989, ocasionando una afectación en sectores estratégicos del turismo de sol y playa, particularmente en Marbella, El Cabrero y Castillogrande.

Desde el Monumento a Los Alcatraces, uno de los puntos más representativos de la ciudad, la secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek, evidenció algunos de los daños generados por el paso del mar, que generó afectaciones visibles en este importante espacio.

Marbella y El Cabrero, con una extensión superior a los dos kilómetros de playa, registraron una pérdida considerable del ancho de su franja costera, que anteriormente alcanzaba hasta 30 metros en algunos sectores. Por su parte, en Castillogrande, con más de un kilómetro de extensión de playas, se presentaron daños en sistemas de defensa costera, infraestructura peatonal y áreas de playa.

La secretaria Londoño Zurek destacó que el turismo de sol y playa es uno de los pilares fundamentales de la economía local.

Actualmente, Cartagena cuenta con más de 470 hoteles que reciben anualmente a más de 3,8 millones de visitantes, generando oportunidades para más de 3.000 actores vinculados directamente a la actividad de playa, entre ellos carperos, vendedores, masajistas, operadores de deportes náuticos y demás prestadores de servicios.

“Esto nos impulsa como administración a avanzar en soluciones integrales que garanticen playas seguras y atractivas para todos. “Cartagena es sol, es playa y es historia. Y juntos vamos a proteger nuestra mayor fortaleza: nuestro turismo”, afirmó la secretaria Londoño Zurek.

La Administración Distrital trabaja en una solución estructural y duradera que permita recuperar la franja de playa, fortalecer los sistemas de protección costera y garantizar condiciones seguras tanto para residentes como para visitantes, bajo criterios técnicos, ambientales y de sostenibilidad, por medio del proyecto Defensa Costera 2050.

Con estas acciones, la Alcaldía de Cartagena reafirma su compromiso con la protección del litoral, la sostenibilidad del destino y la consolidación de la ciudad como referente nacional e internacional en el sector turístico.