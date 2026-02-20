Denuncian que niña fue atacada a mordiscos por un desconocido en Bogotá: “apareció con un cuchillo”

En diálogo con Vanessa de la Torre para el programa Dos Puntos de Caracol Radio, Ángela*, una mujer que vive en Bogotá, contó detalles del episodio que vivió en días pasados cuando ella y su familia fueron amenazados por un hombre que portaba un cuchillo.

La mujer contó que el episodio ocurrió el pasado domingo 15 de febrero en una estación de gasolina ubicada en el sector de La Conejera, aproximadamente a las 2:30 de la tarde: “Decidimos parar a echarle gasolina a nuestro carro, cuando de un momento a otro apareció un tipo con un cuchillo y nos agredió”.

“La gasolinera es autoservicio, entonces yo me bajé a abrir la puerta de la gasolina (…) de un momento a otro llegó un tipo y le dijo al muchacho de la gasolinería ‘llame a la Policía que me van a robar’ (…) (luego) se dirigió a nuestro carro y, como mi lado estaba abierto, se subió y me empezó a dar puños”.

Posteriormente, el hombre se percató de que en la parte de atrás iba la hija de Ángela*, quien tiene 11 años: “Mi esposo se bajó rápido del carro a auxiliarla y, en ese momento, el tipo le dijo a mi esposo: ‘llame a la Policía o le chuzo a la niña’. Mi esposo fue a defender a la niña y el tipo empezó a agredirla: la cogió del cuello y la estranguló, (además) le propinó una puñalada en su ojo izquierdo”.

En ese momento, hubo un forcejeo con todos los involucrados al interior del carro para que el hombre soltara a la niña, quien en ese momento le propinó un mordisco en el hombro izquierdo a la menor.

“El muchacho de la bomba, en su desespero, cogió una llave de tubos y le dio en la cabeza al tipo para que soltara a la niña (pero) no lo hacía. Finalmente, lo halaron y logramos sacarlo del carro”, agregó.