Corredores de la Media Maratón del Mar en Cartagena podrán acceder a “cuponera de descuentos”

Este fin de semana, Cartagena recibirá 9.500 corredores que participarán en la Media Maratón del Mar, en las distancias de 21K y 10K, reafirmando su posicionamiento mundial como destino turístico deportivo como motor de la economía.

Con el objetivo de que los atletas y sus familias vivan una experiencia integral más allá de la competencia, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Corpoturismo, ha lanzado una robusta Cuponera de Descuentos.

Esta iniciativa busca que la variada oferta gastronómica, de experiencias y de comercio local sea accesible para los visitantes (corredores y acompañantes) permitiéndoles disfrutar de múltiples planes en la ciudad con beneficios exclusivos.

Los corredores podrán encontrar descuentos especiales en una amplia red de establecimientos aliados, diseñados para complementar su estancia deportiva con el placer de la cultura y hospitalidad.

¿Cómo acceder a la cuponera?

La cuponera digital está disponible para descarga inmediata en el portal oficial de turismo cartagenadeindias.travel y a través de las redes sociales oficiales de Corpoturismo y de la Media Maratón del Mar.

Impacto en el turismo deportivo internacional

La Media Maratón del Mar es una vitrina mundial del turismo deportivo. Con participantes provenientes de los 32 departamentos de Colombia y una fuerte presencia internacional de 19 países como Estados Unidos, Panamá, Brasil, México y Venezuela, el evento posiciona a Cartagena como un destino competitivo.

“Queremos que los 9.500 atletas que hoy nos visitan se lleven el mejor recuerdo de nuestra ciudad. Por eso, desde Corpoturismo hemos diseñado una cuponera de descuentos, disponible en cartagenadeindias.travel, para que disfruten de nuestra gastronomía y experiencias únicas a precios especiales. Invito a todos los cartageneros a que salgamos a las calles a acoger a estos corredores con nuestra calidez característica. Seamos los mejores anfitriones, brindemosles una sonrisa y les hagamos sentir en casa; su presencia es una bendición para nuestro turismo y nuestra economía local”, expresó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Con esta estrategia, Cartagena de Indias demuestra que está lista para abrazar el deporte y ofrecer lo mejor de su oferta diversa a quienes eligen sus murallas y al mar como meta.