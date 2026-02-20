Control Urbano desmontó más de 180 elementos de publicidad política instalados de manera irregular

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Dirección de Control Urbano, continúa adelantando recorridos de inspección y control en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre publicidad política.

En los más recientes operativos fueron desmontados más de 180 elementos publicitarios que se encontraban instalados sin autorización o en zonas no permitidas. La publicidad, ubicada en antejardines y en espacio público no es susceptible de registro, debido a que la norma prohíbe expresamente su instalación en estas áreas; en consecuencia, cualquier pieza instalada en dichos espacios es objeto de retiro inmediato.

Durante los recorridos, el equipo técnico y jurídico verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos para la instalación de publicidad política. Aquella que no cuenta con autorización o que incumple las condiciones definidas por la normativa es desmontada conforme con la Ley.

El director de Control Urbano, Giovanni Battista Mainero, reiteró que estos operativos se desarrollan bajo la directriz del alcalde Dumek Turbay Paz, con el firme compromiso de garantizar el orden y el respeto por el espacio público en la ciudad.

“Por instrucción del señor alcalde, Dumek Turbay, continuaremos adelantando operativos de inspección y desmonte de toda publicidad electoral que no cumpla con la normatividad vigente. Este es un proceso que se realiza sin distinción de partidos ni colores políticos; es nuestro deber hacer cumplir la ley de manera igualitaria y transparente”, señaló Giovanni Battista Mainero, director de Control Urbano.

La Secretaría de Planeación y la Dirección de Control Urbano reiteran que el Decreto 012 de 2026, que regula la publicidad política en el Distrito, se encuentra disponible para consulta en los canales oficiales de la entidad, con el fin de que ciudadanos, partidos y movimientos políticos conozcan sus disposiciones y aseguren su correcta aplicación.

La administración distrital invita a la comunidad a respetar las normas vigentes y a contribuir con el orden urbano, promoviendo el uso adecuado del espacio público en beneficio de toda la comunidad.