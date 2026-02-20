Cocaína iba oculta en llantas de tractocamión en Norte de Santander. / Foto: Policía Denor.

En desarrollo de labores investigativas adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Norte de Santander, en el municipio de Ocaña, fue incautado un cargamento de 206 paquetes de cocaína que eran transportados en un vehículo tipo tractocamión.

El procedimiento se llevó a cabo en medio de actividades de control y verificación, cuando los uniformados detectaron inconsistencias en el automotor.

Durante la inspección técnica, evidenciaron que el estupefaciente estaba oculto bajo la modalidad de caleta en las llantas de tracción del vehículo.

Las ruedas contaban con una estructura metálica adaptada estratégicamente para esconder la droga.

En su interior estaban camuflados los 206 paquetes de cocaína, mecanismo que habría sido diseñado para evadir los controles de la Policía Nacional en los diferentes corredores viales del departamento.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el cargamento ilegal tendría como destino el envío al exterior a través de rutas por aguas internacionales, lo que evidencia una posible articulación con estructuras dedicadas al narcotráfico transnacional.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar la red logística detrás del transporte del alijo.