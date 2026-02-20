Clic Air suma nuevo avión y anuncia expansión de frecuencias en 2026

TRANSPORTE

En Caracol Radio la aerolínea colombiana Clic Air presentó oficialmente su nueva aeronave, que llegó al país tras más de 25 horas de vuelo desde Vietnam, reforzando su apuesta por la conectividad regional.

“Es una oportunidad grande para el país, para la compañía y para el desarrollo regional, porque la llegada de un avión representa oportunidades para cada uno de esos destinos donde hoy operamos”, aseguró Isaac Herrera, nuevo gerente general de la aerolínea a Caracol Radio.

Isaac Herrera, gerente general de Clic Air Cortesía. Ampliar Isaac Herrera, gerente general de Clic Air Cortesía. Cerrar

Más frecuencias y 22 aeronaves en operación

Actualmente, la compañía opera en 26 destinos y cerca de 36 rutas, con presencia en regiones como los Llanos Orientales, el sur del país, el Pacífico, el Eje Cafetero y los Santanderes.

Herrera explicó que el plan de expansión contempla la incorporación de tres aeronaves en total durante el año: una que llegó en enero, esta nueva unidad y otra prevista para mayo, con lo que completarán 22 aviones en la flota.

Más información La respuesta de la Aerocivil a la Procuraduría sobre proyecto para reformar operación de El Dorado

“Más que abrir nuevos destinos, lo que queremos es aumentar frecuencias. En muchas regiones solo hay un vuelo diario o uno cada dos días. Con estas aeronaves podemos ofrecer más opciones y permitir que las personas viajen y regresen el mismo día”, señaló el gerente de la compañía.

La estrategia busca fortalecer la conectividad en destinos como Bahía Solano, Nuquí, Tolú y otras zonas donde la aviación regional es clave para la movilidad y el desarrollo económico.

Convocatoria abierta para pilotos y tripulantes

Por su parte, el capitán Carlos Becerra Ardila, gestor de tripulaciones de Clic, confirmó que la aerolínea abrió procesos de vinculación para pilotos, copilotos y tripulantes de cabina.

“Es una alegría para nosotros dar oportunidades a la gente joven de Colombia que está saliendo de las escuelas aeronáuticas y que sueña con volar en la aviación regional”, afirmó en entrevista con Caracol Radio.

Los interesados pueden consultar las convocatorias a través de las redes sociales oficiales de la compañía.

“Invitamos a todos los colombianos a que vuelen con Clic y disfruten la magia de conectar el país”, concluyó el capitán.