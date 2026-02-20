Cayó presunto cuatrero en Mahates: lo buscaban por abigeato agravado

En plena calle principal, sobre la vía que conduce de Mahates hacia Arroyohondo, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional hicieron efectiva la captura por orden judicial de Juan Carlos Mariote Herrera, de 26 años, requerido por el delito de abigeato agravado.

De acuerdo con las autoridades, el capturado era solicitado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Maríalabaja con funciones de control de garantías, mediante orden de captura N° 002 del 10 de febrero de 2026, por hechos relacionados con el hurto continuo de semovientes, denunciados el 20 de mayo de 2025 en el municipio de Mahates, con pérdidas cercanas a los $99 millones.

Según las investigaciones, al hoy capturado le figuran anotaciones en el sistema SPOA por los delitos de hurto de menor cuantía y abigeato.

Tras su detención, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En audiencias preliminares un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Al respecto el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento de Policía Bolívar aseveró: “Seguimos trabajando de manera contundente contra quienes afectan el patrimonio de nuestros campesinos. No vamos a bajar la guardia frente a los delitos que golpean la economía rural del departamento”.