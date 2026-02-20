Cayó alias ‘El Porcia’ con un arma de fuego en San Cristóbal, Bolívar

Las andanzas de alias “El Porcia” parecían una película repetida: persecuciones, armas, drogas y capturas. En el barrio muchos decían que siempre lograba volver a las calles, pero esta vez el desenlace fue distinto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Edinson Gabriel Orozco Padilla, de 25 años, fue capturado por las zonas de atención de la Policía Nacional en el municipio de San Cristóbal, luego de ser sorprendido en actitud sospechosa durante labores de registro y control en el barrio San José, sector del puerto fluvial.

Ante el comportamiento sospechoso, los uniformados le practicaron un registro personal voluntario, hallando en su poder un arma de fuego artesanal con empuñadura de madera. De inmediato le informaron sus derechos como capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Alias “El Porcia” no es desconocido para las autoridades. Registra cuatro anotaciones por porte ilegal de armas de fuego, seis por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, una por hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, además de antecedentes relacionados con una orden de captura por este último delito con cancelación subrogada. En total, suma 12 veces ante los estrados judiciales.

En audiencias preliminares, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

El Coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar manifestó: “Este resultado hace parte de la ofensiva permanente que venimos desarrollando contra los actores delincuenciales que afectan la tranquilidad de nuestros municipios. Continuaremos intensificando los controles y las acciones operativas para contrarrestar el porte ilegal de armas y la reincidencia delictiva, enviando un mensaje claro de que no bajaremos la guardia y que seguiremos trabajando articuladamente para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en todo el departamento de Bolívar”.