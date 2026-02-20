Cartagena se consolida como destino deportivo: este domingo más de 9.500 atletas vivirán la MMM

Con la apertura oficial de la Expo de la Media Maratón del Mar 2026, la ciudad dio inicio a la novena edición de este evento que abre el calendario running en Colombia y consolida a Cartagena como epicentro del turismo deportivo en el Caribe.

Desde hoy, viernes, el Centro de Convenciones Cartagena de Indias abrió sus puertas para recibir a corredores y visitantes en una feria que reúne 85 marcas con una proyección cercana a los 20.000 asistentes durante los dos días de programación. La Expo incluye la entrega oficial de los kits. La organización recordó que no habrá entrega de kits el día de la competencia, priorizando la seguridad y el bienestar de los atletas.

La competencia contará con 9.500 corredores en las distancias 21K y 10K, provenientes de más de 30 departamentos y 20 países. Más del 80 % de los inscritos no reside en la ciudad, lo que representa un impacto directo en la ocupación hotelera, la gastronomía, el comercio y el transporte.

“La Media Maratón del Mar es una muestra de que Cartagena está preparada para recibir grandes eventos y proyectarse al mundo como una ciudad organizada, competitiva y con visión internacional. El deporte dinamiza la economía y fortalece nuestra imagen como destino”, dijo El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

La llegada de miles de corredores de diferentes regiones del país y del exterior confirma el crecimiento de Cartagena como un destino deportivo de primer nivel. La ciudad ha implementado beneficios especiales y alianzas estratégicas para que los atletas y sus acompañantes disfruten de la experiencia completa, participando no solo en la carrera, sino también en la vida cultural, turística y gastronómica de la ciudad.

“Cartagena hoy recibe a 9.500 atletas, de los cuales más del 80 % no son residentes en la ciudad. Vienen de diferentes lugares de Colombia y de 20 países que también dijeron sí a Cartagena. Eso demuestra que no solo somos un destino turístico, sino un destino deportivo. Hemos dispuesto beneficios y alianzas para que el corredor viva la ciudad más allá de la competencia y se sienta bien recibido”, destacó Liliana Rodríguez, presidenta ejecutiva de Corpoturismo.

El Instituto Distrital de Deporte y Recreación se vinculó con la organización de la Media Maratón del Mar, coordinando equipos y recursos para garantizar que la competencia se desarrollara de manera eficiente. La institución trabajó de forma articulada con otras dependencias, asegurando movilidad, seguridad y atención en salud tanto para los corredores como para los ciudadanos que disfrutaron del evento.

“Nos enorgullece ver a miles de corredores disfrutando de Cartagena y de su ruta única. Cada detalle, desde la logística hasta la seguridad y la atención médica, estuvo pensado para que todos vivieran la carrera con comodidad y entusiasmo. Este tipo de eventos muestra lo que podemos hacer cuando la ciudad trabaja unida”, manifestó Campo Elías Therán, director del IDER.

El director de la Media Maratón del Mar, Carlos Martínez, subrayó la importancia del trabajo conjunto con el Distrito.

“El Distrito es un aliado fundamental. Agradecemos el acompañamiento institucional previo y durante la carrera, especialmente en la articulación con Tránsito, el IDER y las distintas dependencias para los permisos y la operación logística. También el trabajo conjunto con Corpoturismo y la Secretaría de Turismo ha sido clave para fortalecer el sector hotelero y los operadores turísticos. Esta coordinación nos permite brindarle al corredor todos los beneficios y la experiencia que merece”.

Las carreras partirá desde el emblemático Puerto de Cartagena, recorrerán el corredor marítimo, Manga, Bocagrande y el Centro Histórico. La media maratón iniciará a las 5:20 a. m. y la 10K a las 5:50 a. m., integrando infraestructura estratégica, patrimonio y paisaje costero en un trazado que proyecta a Cartagena como escenario deportivo de alto nivel.

La programación incluye además la jornada MMM Kids, mañana sábado 21 de febrero, en la que cerca de 500 niños participarán en recorridos de 1 y 2 kilómetros en un entorno seguro y familiar, promoviendo hábitos saludables desde temprana edad.