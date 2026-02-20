Cartagena pone fin a las inundaciones en Bocagrande y Castillogrande con el megaproyecto ‘4 en 1’

Cartagena le pone punto final a uno de los problemas históricos de Bocagrande y Castillogrande. En el marco de la reunión de la Junta Directiva de la ANDI seccional Bolívar, el alcalde Dumek Turbay presentó oficialmente el proyecto “4 en 1 Bocagrande y Castillogrande”, una intervención estructural que resolverá las inundaciones del sector y transformará su espacio público.

Ante empresarios del sector industrial, hotelero, educativo y comercial, el mandatario confirmó que la obra ya fue adjudicada y comenzará el próximo viernes, 27 de febrero.

“Esta obra le quita un problema enorme a la comunidad. Hay temas de ciudad que no pueden quedarse sin resolver, y este era uno de ellos. En lo personal quería que se hiciera, porque Bocagrande y Castillogrande no pueden seguir viviendo con el temor de cada lluvia”, afirmó el alcalde Turbay.

El 4 en 1 de Renovación Urbana y Solución Hidráulica para Bocagrandey Castillogrande es una iniciativa que transformará dos de las zonas más emblemáticas de la ciudad frente a los retos del cambio climático.

Con este proyecto se le dice adiós a las inundaciones en los dos sectores icónicos donde no solo hay hoteles, epicentros turísticos, empresas, restaurantes y grandes comercios, sino donde residen ciudadanos que tributan cerca del 48 % de los impuestos que recibe Cartagena.

El megaproyecto se dividirá en dos fases: en la primera etapa, se contratarán estudios y diseños que deben ser entregados en máximo cuatro meses; y en la siguiente etapa, las obras deben ejecutarse con un plazo de 20 meses, por lo que el alcalde Dumek Turbay estima entregarlo en 2027: el año donde “la transformación total pasará de la maqueta a la realidad, con la entrega de cinco nuevos megacolegios, el gran malecón del mar, el Distrito Creativo de Manga y los intercambiadores de La Carolina y Ternera.

Este proyecto, liderado por la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Turismo, propone una intervención histórica que mitigará los efectos del aumento del nivel del mar y resuelva definitivamente los problemas de inundaciones que, por años, han afectado a estos sectores.

Solución estructural contra las inundaciones

El proyecto, cuya inversión es de 168 mil millones de pesos, contempla la elevación de la vía en los puntos donde técnicamente sea viable, permitiendo la instalación de un moderno sistema compuesto por tuberías de gran capacidad y tanques de tormenta que almacenarán el agua lluvia.

Por ende, este megaproyecto marca un punto de inflexión en la transformación de Cartagena hacia una ciudad más competitiva, resiliente y preparada para los desafíos del siglo XXI.

Al intervenir estratégicamente una de las zonas con mayor valor urbano, turístico y residencial, se crean las condiciones para dinamizar la economía local, generar empleo de calidad y activar nuevos circuitos de inversión en infraestructura, vivienda, comercio y servicios.

En suma, el proyecto propone una solución integral que combina ingeniería hidráulica de punta, renovación vial y transformación urbana, que dignificará el espacio público y fortalecerá la resiliencia climática de la ciudad. Estos son algunos de los componentes clave del proyecto, que le devolverán el brillo y esplendor a Cartagena.

Wilmer Iriarte, secretario de infraestructura, explicó que debajo de la nueva estructura vial quedarán estos sistemas de retención, acompañados de cámaras de bombeo ubicadas estratégicamente en los parques que serán rehabilitados y rediseñados.

“Cuando el tanque de almacenamiento alcance su capacidad máxima, las bombas impulsarán el agua hacia la bahía. Además, se construirán muros de contención para evitar que el agua de la bahía ingrese al sector”, detalló el secretario.

Modernización hidráulica

Se construirá un tablestacado a lo largo de los dos kilómetros del frente de bahía para contener la marea y proteger la zona urbana. Esta estructura, además, permitirá adicionar entre 5 metros de paseo peatonal.

Se instalará un sistema de box culverts que recorrerá subterráneamente el frente de bahía, recolectando aguas lluvias mediante andenes recolectores en ambos costados de la Avenida Chile. El agua será gestionada a través de estaciones de bombeo automáticas ubicadas en el Parque Navas, Parque Coral Gables, Parque La Concha y la Punta de Castillogrande.

Uno de los puntos más complejos de la intervención será el tramo cercano a la Base Naval, donde se realizarán trabajos de alcantarillado y adecuación de tuberías.

Por ello, en esta solución especial también está prevista para el punto crítico entre el edificio Portomarine y el ingreso a la Base Naval se instalarán recolectores dedicados, con el fin de impactar positivamente en esta área que, históricamente, ha sido de las más afectadas.

Transformación urbanística y vial

El proyecto también contempla la transformación total del paseo peatonal de los dos kilómetros frente a la bahía, contando con espacios nuevos y renovados que se convertirán en nuevos entornos de felicidad, recreación y bienestar familiar. Este corredor urbano es visitado diariamente por miles de cartageneros y turistas, y será dotado con nuevo mobiliario, iluminación, zonas verdes y accesos.

Esta transformación total frente a la bahía integrará zonas verdes, iluminación, mobiliario urbano, accesos y una ciclorutafamiliar pensada para niños y adultos. Los muelles existentes serán renovados e integrados con bahías que facilitarán el ascenso y descenso de pasajeros sin generar congestión.

Adicionalmente, los parques Navas, Coral Gables y La Concha serán totalmente revitalizados, convirtiéndose en espacios seguros y modernos para el disfrute de las familias cartageneras y los turistas.

La Avenida Chile será completamente renovada en un tramo de 2,5 kilómetros, junto con todos sus andenes. Las obras incluirán criterios de accesibilidad universal y sostenibilidad, incorporando andenes recolectores que direccionarán las aguas lluvias hacia el sistema hidráulico central, lo que mejorará significativamente la movilidad y reducirá las inundaciones en la zona.

Con este proyecto, la ciudad no solo responde a un desafío ambiental urgente, sino que da un paso firme hacia un modelo de desarrollo sostenible, incluyente y moderno, consolidando a Cartagena como un destino capaz de generar progreso y continuar transformándose de manera positiva.

Transformación urbana integral

El “4 en 1” no solo responde a una necesidad hidráulica histórica, sino que representa una renovación urbana integral.

Se modernizará la Avenida Chile, se ampliará el paseo peatonal, actualmente de 2.2 kilómetros, y se sumarán 5 metros adicionales con la construcción de un gran muelle o deck elevado sobre pilotes de 3.5 metros, permitiendo el flujo natural del agua y generando una nueva zona de permanencia con vegetación y espacios para el disfrute ciudadano.

“La ñapa es que todos los parques alrededor de la Avenida Chile serán completamente renovados. Esta es una intervención pensada integralmente; no es solo una obra vial, es una solución urbana definitiva”, enfatizó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Es ilógico que hayan pasado tantos años y gobernantes sin que haya la voluntad de darle solución a una penosa situación. Bocagrande y Castillogrande son zonas de exportación turística, donde todo el mundo llega a visitar, a vivir o a pasar su estancia en la ciudad; por lo que son barrios que merecen una mejor calidad de vida y dignidad”.

Inicio de obras y plan de socialización

Las obras iniciarán el próximo viernes. Desde el sábado, el DATT comenzará la divulgación de los planes de manejo de tráfico para residentes, comerciantes y visitantes del sector.

El martes se realizará una reunión de socialización con la comunidad, donde se explicarán los detalles técnicos y el cronograma de ejecución.

“Le pedimos paciencia a la ciudadanía. Las grandes transformaciones requieren ajustes temporales, pero el resultado será una solución definitiva para Bocagrande y Castillogrande”, concluyó el alcalde Turbay.

Y resaltó: “Este proyecto integral no solo beneficiará a Bocagrande y Castillogrande, sino a todo el país y a todo el mundo que nos visita o tiene propiedades en estos barrios.

“Es inconcebible que en Bocagrande y Castillogrande, centros del turismo mundial, las calles se conviertan en ríos cuando sube la marea o hay fuertes lluvias, debido a una drenaje pluvial obsoleto y una infraestructura hidráulica que da pena, instalada hace muchos años en parques, plazas, peatonal y en la avenida Núñez, evidenció Teremar Londoño, secretaria de Turismo.