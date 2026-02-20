Cartagena estrena la Plaza de Variedades, nuevo corazón cultural y turístico de la ciudad

Rodeada por una vista privilegiada donde convergen las aguas de la Laguna del Cabrero, muy cerca del cordón amurallado del Centro Histórico y el monumento de la India Catalina, la transformación integral del sector de Chambacú en Cartagena suma desde hoy al Parque Espíritu del Manglar el llamado nuevo epicentro del cine, la cultura, el turismo y el deporte: la Plaza de Variedades.

Concebido por el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, como el escenario ideal para acoger la ya consolidada y creciente oferta cultural del Distrito, con el componente único de las bondades de un hermoso entorno natural, la intervención de la Plaza de Variedades del Parque Espíritu del Manglar incluyó el diseño, construcción y adecuación de estructuras funcionales y sostenibles.

Desde hoy, la Plaza de Variedades se convierte en el nuevo epicentro de eventos musicales, culturales y sociales al aire libre: un espacio inédito en Cartagena, en pleno corazón de la ciudad, y donde antes solo había monte, maleza, abandono y oscuridad.

La intervención, que requirió toda la articulación de la Alcaldía Mayor de Cartagena, se desarrolló sobre una superficie plana de aproximadamente 10.000 m², con el predominio de un hermoso deck panorámico con vista a la Laguna del Cabrero y que, como nuevo mirador turístico, permitirá apreciar las mejores postales de la zona.

El deck panorámico es una estructura mixta, elevada, diseñada para integrarse con el entorno natural sin alterar el ecosistema del manglar. Esto, junto con módulo de primeros auxilios y baños, entre otros componentes en armonía con el entorno y el medio ambiente.

La Plaza de Variedades dispone de una plataforma de tránsito peatonal que combina concreto y elementos de madera, sobre apoyos puntuales que respetan la vegetación existente.

Además, de manera complementaria y pensando en los miles de cartageneros y turistas que visitarán el espacio, se incluyeron componentes como: módulos gastronómicos (ligeros, desmontables y ventilados naturalmente), zona de terrazas (espacios elevados de esparcimiento) y un escenario cultural (dotado con tarima y graderías para eventos al aire libre).

En medio del acto oficial de inauguración de la Plaza de Variedades, que acogió en un hecho sin precedentes la presentación oficial de la edición 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI), el alcalde Dumek Turbay se refirió a las bondades e importancia del nuevo punto de encuentro para locales y visitantes.

Turbay destacó la transformación de lo que antes era una cancha de tierra, un ‘peladero’, en palabras castizas, en un verdadero referente con la capacidad de acoger importantes eventos culturales y espectáculos de clase mundial.

“Cartagena vive un gran momento. Hoy damos apertura a un gran espacio para la cultura, para el emprendimiento y para la felicidad. Lo que antes era un potrero olvidado hoy está convertido en un escenario de talla mundial que potenciará mucho más nuestro rol como referentes turísticos y ampliará la oferta cultural en la ciudad”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Un estreno con aroma a cine: Tributo a Salvo Basile

La jornada inaugural, que entre otros artistas invitados contó con la presencia del cartagenero DJ Dever, estuvo marcada por la alianza con el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI).

En el marco de su edición número 65, se rindió un sentido homenaje al actor y productor colombo-italiano Salvatore ‘Salvo’ Basile (q.e.p.d.), figura clave de la industria cinematográfica en el país y productor de obras como ‘Crónica de una muerte anunciada’. El evento culminó con un acto simbólico de luz y la proyección al aire libre de la emblemática película ‘La estrategia del caracol’.

“Además de convertirse en el mejor sitio para ‘tardear’, este será un gran escenario para empoderar y venerar las artes y nuestra cultura. Es un ejemplo internacional de armonía y conexión entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Estamos seguros de que se convertirá en un nuevo corazón de Cartagena y sitio de referencia de talla mundial”, expuso Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Por su parte, la directora del FICCI, Margarita Díaz, celebró este espacio como un lugar de encuentro para el séptimo arte: “Un escenario pensado para la cultura y para la ciudad, donde las historias vuelven a reunirse y a conversar”.

Fin de semana cultural

Tras la inauguración, la Plaza de Variedades activará su programación regular para todos los sábados y domingos del año. Esta es la agenda cultural de este fin de semana:

Sábado 21 de febrero

* 6:00 a.m. – Madrúgale a la Plaza de Variedades: actividad física con el IDER.

* 5:00 p.m. – Tarde de juegos infantiles.

* 5:30 p.m. – Teatro infantil: Trotasueños.

* 6:20 p.m. – Su Majestad la Cumbia: Raza Negra.

* 7:00 p.m. – Trío musical IPCC.

Domingo 22 de febrero

* 5:00 p.m. – Tarde de juegos infantiles.

* 5:30 p.m. – Teatro infantil: La Tropa de Trapo.

* 6:20 p.m. – Su Majestad la Cumbia: Raza Latina.

* 7:00 p.m. – Trío musical IPCC