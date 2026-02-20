Afinia ejecutó obras preventivas en predio de El Copey

En relación con la acción de tutela interpuesta por el señor Fidel Darío Herrera Rodelo contra Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia), la compañía informa a la opinión pública que el caso fue atendido de manera oportuna, conforme a los procedimientos técnicos y jurídicos establecidos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El 10 de diciembre de 2025 se realizó una visita técnica al predio ubicado en la Calle 8ª No. 11-10, barrio Piedras Azules, en el municipio de El Copey (NIC 5846322), con el propósito de evaluar las condiciones de la infraestructura eléctrica y definir las acciones correspondientes.

Durante la inspección se verificó la estructura instalada en el sector, la cual hace parte del sistema que suministra energía a la comunidad del barrio Piedras Azules. El diagnóstico evidenció que la infraestructura se encontraba en buenas condiciones de funcionamiento, con sistemas de protección operando correctamente y cumpliendo las distancias de seguridad requeridas para garantizar tranquilidad y seguridad a los residentes.

Teniendo en cuenta la manifestación del usuario sobre el inicio de trabajos de construcción en el lote continuo, y como medida preventiva orientada a evitar posibles afectaciones futuras, se determinó la reubicación de las retenidas.

Los trabajos técnicos de retiro fueron ejecutados el día 17 de diciembre de 2025, dando solución a la situación planteada.

Afinia reitera su compromiso con la responsabilidad técnica, el cumplimiento normativo y el respeto por los derechos de los usuarios. La compañía mantiene disposición permanente al diálogo y a la atención oportuna de las solicitudes a través de sus canales oficiales.