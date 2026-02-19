Hable con elPrograma

Puente Mendihuaca: Iniciaron las obras para la construcción del paso provisional

Desde la Gobernación del Magdalena se informó que se realizaron gestiones ante el Gobierno nacional para acelerar la intervención en el punto afectado.

Puente Mendihuaca: Iniciaron las obras para la construcción del paso provisional/ Gobernación del Magdalena.

La construcción del paso provisional sobre el río Mendihuaca ya inició, por lo que avanzan las labores de limpieza del terreno y la conformación de los terraplenes de aproximación, trabajos fundamentales para restablecer la movilidad y garantizar el tránsito seguro en la zona.

Le puede interesar: La UNGRD asignó puente militar para restablecer la conectividad vial entre Magdalena y La Guajira

Las intervenciones están a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), con el acompañamiento de entidades como el Ministerio de Transporte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ejército Nacional de Colombia, que otorgaron los permisos y el apoyo técnico requerido para la instalación de la estructura provisional.

Desde la Gobernación del Magdalena se informó que se realizaron gestiones ante el Gobierno nacional para acelerar la intervención en el punto afectado. Se espera que la obra avance para que se pueda restablecer el comercio y el turismo, base de la economía de la zona, y el tránsito hacia el departamento de La Guajira.

