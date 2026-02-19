Consejo Superior de la UNAL sesiona por fallo que ordena hacer efectivo a Peña como rector

El Consejo Superior Universitario fue citado a sesión extraordinaria para definir cómo dará cumplimiento al fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordena, en 48 horas, adoptar medidas para hacer efectivo el ejercicio del cargo de rector a José Ismael Peña Reyes.

De acuerdo con la agenda oficial de la sesión extraordinaria número 04 de 2026, el único punto de la plenaria será la “determinación de las actuaciones administrativas que correspondan” para cumplir la orden judicial proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de una acción de tutela instaurada por el propio Peña Reyes.

Un fallo con plazo perentorio

La orden judicial establece un término concreto de 48 horas para su cumplimiento, lo que obligó a la Universidad a convocar esta sesión extraordinaria en la Hemeroteca Nacional Universitaria.

En la documentación anexa a la agenda se incluye el oficio del fallo y la tutela que dio origen a la decisión judicial.

La discusión se da en medio de un proceso que ha generado tensiones institucionales y debate en la comunidad universitaria sobre la elección y posesión en el cargo de rector.

Profesores piden transmisión de la sesión

En paralelo a la convocatoria, un grupo de profesores de distintas facultades de la Universidad Nacional hizo pública una solicitud dirigida al Consejo Superior Universitario para que la sesión extraordinaria sea transmitida en directo.

En la comunicación, los docentes señalan que, ante la trascendencia de la decisión judicial y su impacto en la gobernabilidad universitaria, consideran necesario que las deliberaciones se realicen con transparencia y acceso a la comunidad académica.

Los profesores invitan a que las sesiones del Consejo Superior se transmitan, argumentando que el proceso tiene implicaciones administrativas y académicas que afectan a toda la Universidad.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si la sesión extraordinaria será transmitida.

La decisión que adopte el Consejo Superior Universitario será determinante para el cumplimiento del fallo y podría redefinir el rumbo administrativo de la Universidad Nacional en las próximas horas.

El pronunciamiento del máximo órgano de dirección de la institución se produce en un contexto de escrutinio público y debate interno, en el que confluyen decisiones judiciales, autonomía universitaria y expectativas de la comunidad académica.