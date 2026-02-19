Precio del dólar en Venezuela para HOY 19 de febrero de 2026: Leve aumento en las cotizaciones

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha emitido un nuevo informe para el comercio de dólares durante este jueves, en donde hay una leve alza en los precios, junto a las demás divisas internacionales. Téngase en cuenta que desde el 12 de febrero la divisa norteamericana ha superado la cifra de 390 bolívares.

Se espera que el Gobierno Nacional prepare nuevas reuniones para hacer acuerdos de comercio tanto de gas natural como de petróleo, mientras Estados Unidos prepara licencias para la inversión extranjera en el país.

Delcy Rodríguez anunció que pronto se reunirá con Gustavo Petro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, con quien dijo que se reunirá "próximamente".

La presidenta interina Delcy Rodríguez confirmó a la agencia EFE que ayer sostuvo una llamada telefónica con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, con quien dijo que se reunirá próximamente, días después de que la Cancillería colombiana anunciara un posible viaje de la líder chavista esta semana al país cafetalero.

Eso sí, no precisó cuándo tienen previsto celebrar la reunión, pues aún tiene que completar compromisos a nivel nacional, aunque sí alcanzó a mencionar que ya conversó con el mandatario colombiano sobre la agenda bilateral, caracterizada por posibles acuerdos entre Ecopetrol y PDVSA para el comercio energético.

Estados Unidos da licencias para que petroleras paguen impuestos a Venezuela sin recibir sanciones

La Oficina de Control de Activos estadounidense (OFAC) anunció que desde el miércoles 18 de febrero se emitirán nuevas licencias para que las petroleras que operen en Venezuela puedan pagar impuestos locales y gravámenes al gobierno de este país latinoamericano sin ser sancionadas por la administración de la Casa Blanca.

Esta licencia es un permiso más generalizado que el que se estaba emitiendo para el comercio de petróleo a nivel internacional (como en el caso de Chevron, que es una de las pocas autorizadas) desde que el expresidente Joe Biden levantó temporalmente las sanciones al sector energético venezolano en 2023.

Así entonces Washington indicó que, para evitar sanciones, las empresas que deseen operar en Venezuela deben depositar pagos de impuestos nacionales o regalías energéticas en una cuenta controlada por EE.UU. y se le permitirá su operación sin problemas, como parte de la estrategia para reabrir el país al mercado internacional.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 19 de febrero de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante el jueves 19 de febrero el dólar se cotizará en 398,74560000 bolívares (VES), significando un nuevo aumento respecto a la cifra emitida durante la semana (396,36740000 bolívares).

Respecto a las demás divisas que se manejan en Venezuela, también hubo un alza. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 471,41698560 bolívares.

471,41698560 bolívares. Yuan chino: 57,72647122 bolívares.

57,72647122 bolívares. Lira turca: 9,11589372 bolívares.

9,11589372 bolívares. Rublo ruso: 5,19846423 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY jueves 19 de febrero de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares: