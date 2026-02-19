Líderes de la barra Rebelión Auriverde pidieron disculpas por desmanes en estadio Jaime Morón
La organización reconoció sus errores y se comprometió a evitar hechos violentos
El pasado 12 de noviembre de 2025, el estadio Jaime Morón de Cartagena fue escenario de un bochornoso incidente protagonizado por un grupo de hinchas, que destruyó parte de la sillas y se enfrentó con la policía.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Luego de una sanción impuesta por el alcalde Dumek Turbay, quien restringió el acceso a esa ubicación del ‘Nido Amarillo’, líderes de la barra Rebelión Auriverde Norte de Real Cartagena, pidieron disculpas y reconocieron haber participado de la reyerta que dejó cuantiosos daños en materia de infraestructura.
“Le pedimos excusas a toda la ciudadanía en general por los hechos sucedidos el pasado 12 de noviembre, los cuales no apoyamos ni estamos de acuerdo con eso. Tenemos que ascender y todos unidos podemos buscarle una mejor energía al ascenso. Son 26 años detrás de esta camiseta y nuestro amor siempre va a estar por Cartagena y por el Heroico”, destacaron los voceros a través de un video.
Así mismo, la RAVN hizo un llamado a las autoridades locales para sentarse en una mesa de trabajo y restablecer las relaciones, con el fin de ratificar su apoyo al equipo cartagenero.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.